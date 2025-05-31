JO1ÄáË¼¼®²¸¡¢²áµî¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÈ½ÌÀ¤Ç10Æü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¡ÖÂçÊÑ¾ð¤±Ìµ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÄáË¼¼®²¸¤¬¡¢10Æü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò31Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬°ìÄê´ü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¤¯¤Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÎJO1ÄáË¼¼®²¸
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÄáË¼¼®²¸¤¬²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï»ö¼Â¤òÇÄ°®¤·¤¿¸å¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¿¼¤¤È¿¾Ê¤Î°Õ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯°ìÄê´ü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤Î¿½¤·½Ð¤¬ËÜ¿Í¤è¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³°ÉôÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤ÎÂÖÍÍµÚ¤Ó¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¡¢ËÜ¿Í¤ÎÈ¿¾Ê¤Î¿¼¤µ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢10Æü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î°ãË¡À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼þÃÎ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï¤½¤Î°ãË¡À¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¼¨¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö²þ¤á¤ÆÁ´½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÛ¸î»ÎÅù¤Î³°ÉôÀìÌç²È¤ò¹Ö»Õ¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ËÂ¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁ´½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Á´¼Ò°÷ÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¾ð¤±Ìµ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤ÎÀ¨¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÍ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÇÉ¬¤º¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢JAM¤Î³§ÍÍ¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
Æüº¢¤è¤ê¡¢LAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊÂ¤Ó¤ËÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤Ë¤´»Ù±ç¡¦¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÄáË¼¼®²¸¤¬²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï»ö¼Â¤òÇÄ°®¤·¤¿¸å¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¿¼¤¤È¿¾Ê¤Î°Õ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯°ìÄê´ü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤Î¿½¤·½Ð¤¬ËÜ¿Í¤è¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³°ÉôÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤ÎÂÖÍÍµÚ¤Ó¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¡¢ËÜ¿Í¤ÎÈ¿¾Ê¤Î¿¼¤µ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢10Æü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³èÆ°¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²þ¤á¤Æ¼«³Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¡¢³°ÉôÀìÌç²È¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢Ë¡ÅªÃÎ¼±¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¼Ò²ñÎÑÍýÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¼õ¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤È¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«½Í´ü´Ö½ªÎ»¸å¤ÏÅö³º¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬º£¸å²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÌ³¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¡¢È¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ¿¼Â¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î°ãË¡À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼þÃÎ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï¤½¤Î°ãË¡À¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÁ´½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÛ¸î»ÎÅù¤Î³°ÉôÀìÌç²È¤ò¹Ö»Õ¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ËÂ¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁ´½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Á´¼Ò°÷ÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÍøÍÑ¤ÏÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î·ï¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢½Å¤Í¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¼º¤ï¤ì¤¿¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤Ù¤¯¡¢ÊÀ¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¡¦¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÄáË¼¼®²¸¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¾ð¤±Ìµ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤ÎÀ¨¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÍ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÇÉ¬¤º¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢JAM¤Î³§ÍÍ¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¤¯¤Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÎJO1ÄáË¼¼®²¸
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÄáË¼¼®²¸¤¬²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï»ö¼Â¤òÇÄ°®¤·¤¿¸å¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¿¼¤¤È¿¾Ê¤Î°Õ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯°ìÄê´ü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤Î¿½¤·½Ð¤¬ËÜ¿Í¤è¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î°ãË¡À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼þÃÎ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï¤½¤Î°ãË¡À¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¼¨¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö²þ¤á¤ÆÁ´½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÛ¸î»ÎÅù¤Î³°ÉôÀìÌç²È¤ò¹Ö»Õ¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ËÂ¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁ´½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Á´¼Ò°÷ÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¾ð¤±Ìµ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤ÎÀ¨¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÍ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÇÉ¬¤º¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢JAM¤Î³§ÍÍ¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
Æüº¢¤è¤ê¡¢LAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊÂ¤Ó¤ËÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤Ë¤´»Ù±ç¡¦¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÄáË¼¼®²¸¤¬²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï»ö¼Â¤òÇÄ°®¤·¤¿¸å¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¿¼¤¤È¿¾Ê¤Î°Õ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯°ìÄê´ü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤Î¿½¤·½Ð¤¬ËÜ¿Í¤è¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³°ÉôÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤ÎÂÖÍÍµÚ¤Ó¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¡¢ËÜ¿Í¤ÎÈ¿¾Ê¤Î¿¼¤µ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢10Æü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³èÆ°¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²þ¤á¤Æ¼«³Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¡¢³°ÉôÀìÌç²È¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢Ë¡ÅªÃÎ¼±¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¼Ò²ñÎÑÍýÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¼õ¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤È¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«½Í´ü´Ö½ªÎ»¸å¤ÏÅö³º¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬º£¸å²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÌ³¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¡¢È¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ¿¼Â¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î°ãË¡À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼þÃÎ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï¤½¤Î°ãË¡À¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÁ´½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÛ¸î»ÎÅù¤Î³°ÉôÀìÌç²È¤ò¹Ö»Õ¤È¤¹¤ë¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ËÂ¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁ´½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Á´¼Ò°÷ÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÍøÍÑ¤ÏÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î·ï¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢½Å¤Í¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¼º¤ï¤ì¤¿¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤Ù¤¯¡¢ÊÀ¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¡¦¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÄáË¼¼®²¸¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¾ð¤±Ìµ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤ÎÀ¨¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÍ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÇÉ¬¤º¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢JAM¤Î³§ÍÍ¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£