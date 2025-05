【第27話後編】 5月31日 無料公開

小学館は5月31日、ベラボウ氏によるマンガ「にじさんじ」第27話後編を週刊コロコロコミックにて公開した。

本作はVTuberグループ「にじさんじ」の花畑チャイカさんと剣持刀也さんを中心として、さまざまなライバーたちが登場する公式ギャグマンガ。第27話後編では襲来したくろのわと2人の間で、男子小学生さながらのやり取りが繰り広げられる。

なお、現在週刊コロコロコミックでは直前のエピソードの無料公開なども行なわれている。

超人気VTuberグループ「にじさんじ」が、週コロで待望のギャグ漫画化!配信だけじゃなく、マンガでもド派手に暴れ回る!

