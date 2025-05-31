¥¹¡¼¥Ñ¡¼¹â¹»À¸¡¦µ×ÊÝÑÛ¡¢¥¢¥¸¥¢Î¦¾åÁª¼ê¸¢¤ÏÀË¤·¤¯¤â2°Ì¡¡17ºÐ¤Ç½é¤Î¥·¥Ë¥¢¹ñºÝÂç²ñ¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ÇÃæ¹ñÁª¼ê¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¡Ä½÷»Ò800m
ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤¬½é¤Î¥·¥Ë¥¢¹ñºÝÂç²ñ
¡¡´Ú¹ñÆîÉô¤Î¥¯¥ß»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¦¾å¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ï31Æü¡¢½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤Î·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î17ºÐ¡¦µ×ÊÝÑÛ¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¡Ë¤¬½é¤á¤ÆÄ©¤ó¤À¥·¥Ë¥¢¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥à¤Ï2Ê¬00ÉÃ42¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¥¦¡¼¡¦¥Û¥ó¥¸¥ã¥ª¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï½øÈ×¡¢ÆüËÜ¤Î±ö¸«°½Çµ¡Ê´äÃ«»º¶È¡Ë¤Èµ×ÊÝ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ëÅ¸³«¡£¸åÈ¾¤Ïµ×ÊÝ¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¥¦¡¼¤ÎµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¥¦¡¼¤Ï2Ê¬00ÉÃ08¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï30Æü¤ÎÍ½Áª¤ò¡¢2Ê¬2ÉÃ16¤ÎÁ´ÂÎ1Ãå¤È¤Ê¤ë»þ·×¤ÇÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥Ë¥¢¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢9·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤Ø¤ÎÇÉ¸¯É¸½àµÏ¿¡Ê1Ê¬59ÉÃ00¡Ë¤ÎÆÍÇË¤Ê¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀÅ²¬¹ñºÝ¤Ç¤Ï¡¢2Ê¬0ÉÃ28¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤ÇºòÇ¯¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£³«ºÅ¹ñÏÈ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÀßÄêµÏ¿¤Î2Ê¬00ÉÃ99¤ÏÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏºòÇ¯6·î¤Ë¿·³ã¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò½é½Ð¾ì¤ÇÀ©¤¹¤ë¤È¡¢7·î¤Ë¤ÏÆàÎÉ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µÏ¿²ñ¤Ç1Ê¬59ÉÃ93¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£2005Ç¯¤Ë¿ù¿¹ÈþÊÝ¤¬»Ä¤·¤¿2Ê¬0ÉÃ45¤ò19Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤Ç½é¤á¤Æ2Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¿ÆÀÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë