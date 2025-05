2位:前橋

All About ニュース編集部は5月21〜27日、全国10〜60代の男女199人を対象に「かっこいいと思うナンバープレート(関東地方)」に関する独自の アンケート 調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでかっこいいと思う群馬県の 地名 ランキング を紹介します!2位は「前橋」でした。前橋市・北群馬郡吉岡町を対象に交付されている ご当地ナンバー です。県庁所在地である前橋市のイメージだけでなく、スポーツで有名な「前橋商業高校」「前橋 育英高校 」などを連想して、票を入れる回答者も見られました。

1位:高崎

回答者からは「県庁所在地だから」(30代女性/埼玉県)、「前橋は街並みも楽しくて、道の駅が凄いところがあるのが印象的」(20代女性/愛知県)、「前橋育英をよく知っているから」(20代男性/岐阜県)などのコメントがありました。1位は「高崎」でした。高崎市・安中市を対象に交付されている ご当地ナンバー です。古くから交通の要衝として栄えていながらも、豊かな自然に恵まれている都市で、 新幹線 の停車駅としても広く認知されています。回答者のコメントを見ると「高崎という漢字や読みがスマートな印象を受けるため」(30代男性/ 東京都 )、「 新幹線 が止まる駅で利便性が高そう」(40代女性/千葉県)、「県庁所在地に劣らず、群馬の中心のイメージが強く、街の発展も見ても高崎の方が都会に近い。普段の生活でも高崎ナンバーはかっこいい車が多い感触」(30代男性/群馬県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュース メディア です。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題の トピックス を紹介しています。(文:All About ニュース編集部)