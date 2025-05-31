¡Ö·¤¤òÍú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄË¤ß¡×¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¼«Âð¤Çº¸Â¤Î¤Ä¤ÞÀè¤ò¤Ö¤Ä¤±Éé½ý¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹3Ï¢Àï¤Ï·ç¾ì¤«
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹8-5¥ä¥ó¥¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬¼«Âð¤Çº¸Â¤Î¤Ä¤ÞÀè¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Î½éÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ï¡¢±óÀ¬¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¸å¤Î¼«Âð¤ÇÉé½ý¡£¤³¤ÎÆü¤Ï·¤¤òÍú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÍÍ»Ò¸«¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ï¡¢3·îÅìµþ¤Ç³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÎ¥Ã¦¡£ÂÎ½Å¤¬Âç¤¤¯¸º¤ê¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ë¤ÏÉü³è¡£º£µ¨¤Ï53»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.254¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢31ÂÇÅÀ¡¢OPS.743¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤Ï¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£»î¹ç¤Ï3ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬È¿·â¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤ËÂå¤ï¤ê2ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤«¤é4Ï¢ÂÇ¤ÈÂÇÀþ¤¬Â³¤¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£