¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¡»äÉþ¤ò¸¶½É¤Î¸ÅÃå²°¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡Ö¸½¶âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã½¼¼Â¤·¤¿µ¤»ý¤Á¡×
¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬£³£±ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëàÀáÌó½Ñá¤òÈäÏª¤·¡¢£Í£Ã¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¡¦¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¤ä¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦È¬ÌÚ¿¿À¡¤Ê¤Éà·ðÌó²È¥¿¥ì¥ó¥Èá¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈ¼«¤ÎÀáÌó½Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿ÜÅÄ¤Ï¡Ö°Â¤¤¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÇã¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤ªÍÎÉþ¤Ï¹â¤¯¤Æ¤â¼Á¤Î¤¤¤¤Êª¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÇã¤Ã¤Æ¡¢²¿Ç¯Ãå¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ç¡¢¥è¥ì¥è¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤«¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÏÇä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥É¥ä´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤¬¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿ÜÅÄ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë»æÂÞ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ãå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ã´¤¤¤Ç¡¢¸¶½É¹Ô¤Ã¤ÆÇä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö¿ÈÊ¬¾Ú¤È¤«¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤´Ý½Ð¤·¤Ç¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤ÎÀÐÅÄÌÀ¤«¤é¡Ö¥è¥ì¥è¥ì¤Î¤ä¤Ä¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿ÜÅÄ¤Ï¡Ö¥è¥ì¥è¥ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£±£°±ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢Çã¼èµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡Ø»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¸ÅÃå²°¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤¬¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¿ÜÅÄ¤Ï¡Ö¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¼«Ê¬¤Î¸Å¤¤¤ªÍÎÉþ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÊâ¤²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÅÃå²°¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤ÆÇä¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸½¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½¼¼Â¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£