¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÃæÂ¼Í¥ÅÍ¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òËèÆüÄË´¶¡×¤â¡Ö°ì·³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¶â´ÝÌ´ÅÍ¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¤¿¤¤¡×
¥ä¥¯¥ë¥È¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÃæÂ¼Í¥ÅÍ¤Î¸½ºßÃÏ¡Ê¸åÊÔ¡Ë
Á°ÊÔ¡§¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃæÂ¼Í¥ÅÍ¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥á¥â¡×¤Ç¿Ê²½Ãæ¡ä¡ä
¡¡°ì·³¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ËÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÃæÂ¼Í¥ÅÍ¡£ºÇ¶á¤Ï°ì·³¤Î»î¹ç¤ò¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢À¾Éð¤Îº£°æÃ£Ìé¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Úº£°æÃ£Ìé¤ò¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊÑ²½ÎÌ¤«¤éÊ¬ÀÏ¡Û
¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÃæÂ¼Í¥ÅÍ¡¡photo by Sankei Visual
¡Öº£°æ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ì¤À¤±ÌµÁÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¸¤Ä¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î½Ä¤ÎÊÑ²½ÎÌ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ì¤À¤±ÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£ÂÇ¼Ô¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¿¶¤Ã¤¿¤é¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤Ã¤¿......¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤«¤é¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÂÇ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÊÑ²½ÎÌ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤É¡¢¿ôÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£ËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢Áñ»Ê¹¨ÂÀ¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁñ»Ê¤µ¤ó¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥Û¥Ã¥×¿ôÃÍ¤Ï65¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï°ìÈÖÂç¤¤¤¿ô»ú¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¼«¿È¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î²óÅ¾¿ô¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¿ô»ú¤è¤êÂ¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÆÍ½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ì·³¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¤¬¤¤¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï"Ê¿¶ÑÅª¤Ê¿ôÃÍ¤«¤é³°¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë"¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï40¥»¥ó¥Á¤«¤é50¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸«´·¤ì¤¿µ°Æ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²óÅ¾¿ô¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿"Ê¿¶Ñ¤«¤é³°¤¹"¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Õ¼±Åª¤ËÊ¿¶ÑÃÍ¤«¤é³°¤·¤Æ¤¤¤ëµå¼ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú±üÀî¶³¿¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Û
¡¡ÀèÆü¡¢ÃæÂ¼¤Ï±üÀî¶³¿¤Ë°ì·³¤ÎÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤é°ì·³¤Ç¤â²¡¤·¤¤ì¤ë¡×¤È¡¢¿´¶¯¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±üÀî¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ÏÆóÊ¬³ä¤¯¤é¤¤¤Ç½½Ê¬¤À¤·¡¢¤¿¤È¤¨¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡£¤À¤«¤é¡Ö¥ª¥ì¤ÏÃæÂ¼¤À¡×¤ÈÁê¼ê¤ò¸«²¼¤í¤¹¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ê¶¯µ¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤·¡¢¼«Á³¤ÈÅê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±üÀî¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡5·î25Æü¤ÎDeNAÀï¡£·Ú¤¤ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê°ìÅÙÅÐÈÄ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï100µåÍ½Äê¤ÇÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Þ¤Ç¤Ï£±ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤âµö¤µ¤º¡¢4Ã¥»°¿¶¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¸åÈ¾¤ÏÂÎ¤¬¤Ø¤Ð¤Ã¤Æ¡¢ÏÓ¤¬²£¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢£´²ó¤Ë£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡££¶²ó¤Ë¤â£³°ÂÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï£¶²ó¤òÅê¤²¤Æ£·°ÂÂÇ¡¢£µÃ¥»°¿¶¡¢£²»Íµå¡¢£²¼ºÅÀ¡£¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÇ´¤ê¶¯¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö²ÝÂê¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¼Á¤¬¸åÈ¾¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤¢¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÈ´¤±¤¿¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡£100µå¶á¤¯Åê¤²¤¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼ý³Ï¤Ç¤·¤¿¤·¡¢£´²ó¤È£¶²ó¤ÏÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÃæÂ¼¤È½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÊá¼ê¤Î¾¾ËÜÄ¾¼ù¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¼ã´³¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Åê¤²¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÍè¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ê»¥¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤¦¿¿¤Ã¤¹¤°¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¡Ø¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¼ê»¥¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡¡¾¾ËÜ¤ÏÃæÂ¼¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢"¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤"¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¾¡Éé¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµå¼ï¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Çº¹¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿ÊÑ²½µå¤ËÌá¤·¤¿¤ê......¡£¤½¤ì¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Â®¤¤¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁ°¤ËÃÖ¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤òÊÑ²½µå¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¡£°ì·³¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏÅöÁ³¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¡Ø¤â¤¦¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ú¶â´ÝÌ´ÅÍ¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¤¿¤¤¡Û
¡¡¼¡²ó¤âÆó·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ì·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÄÆü¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£ÃæÂ¼¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±Ç¯´ÖÅê¤²¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼þ°Ï¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òËèÆüÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËËèÆü¤¬ÊÙ¶¯¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡£µ·î27Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÐÃæÆüÀï¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£¾¡ÇÔ¤³¤½¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶²ó£±¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£°¡Ë¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤ò¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶â´Ý¤È¤Ï°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¹¤´¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤´¤¤Åê¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢Åê¤²¹ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÅê¤²¹ç¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃæÂ¼Í¥ÅÍ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£