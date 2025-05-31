北海道で震度4の地震 津波の被害の心配なし
31日午後5時37分頃、釧路沖を震源とするマグニチュード6.1の地震が発生し、北海道で最大震度4を観測しました。この地震による津波の被害の心配はありません。
地震の概要
31日午後5時37分頃、北海道で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は釧路沖(北緯42.3度、東経144.5度)で、震源の深さは約20km、地震の規模(マグニチュード)は6.1と推定されます。
この地震による津波の被害の心配はありませんが、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部では、今後2、3時間程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられますので、ご注意ください。
震度3以上が観測された市町村
【震度4】
◆北海道
えりも町 浦幌町 釧路市 釧路町 標茶町 標津町
【震度3】
◆北海道
浦河町 様似町 帯広市 音更町 十勝清水町 幕別町 十勝池田町 豊頃町 本別町 厚岸町 浜中町 鶴居村 白糠町 中標津町 新篠津村 清里町 安平町 むかわ町 新冠町 新ひだか町 鹿追町 新得町 足寄町 中札内村 更別村 十勝大樹町 広尾町 弟子屈町 別海町 根室市
◆青森県
八戸市