31日午後5時37分ごろ、北海道で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は釧路沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されます。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、北海道のえりも町、浦幌町、釧路市、釧路町、標茶町、それに標津町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□北海道

えりも町 浦幌町 釧路市

釧路町 標茶町 標津町

■震度3

□北海道

浦河町 様似町 帯広市

音更町 十勝清水町 幕別町

十勝池田町 豊頃町 本別町

厚岸町 浜中町 鶴居村

白糠町 中標津町 新篠津村

清里町 安平町 むかわ町

新冠町 新ひだか町 鹿追町

新得町 足寄町 中札内村

更別村 十勝大樹町 広尾町

弟子屈町 別海町 根室市



□青森県

八戸市

■震度2

□北海道

士幌町 芽室町 羅臼町

石狩市 当別町 網走市

美幌町 津別町 斜里町

小清水町 大空町 室蘭市

苫小牧市 白老町 厚真町

上士幌町 陸別町 札幌北区

札幌東区 札幌白石区 札幌厚別区

札幌手稲区 札幌清田区 江別市

千歳市 北広島市 函館市

赤井川村 倶知安町 滝川市

砂川市 新十津川町 岩見沢市

美唄市 三笠市 南幌町

長沼町 栗山町 月形町

剣淵町 富良野市 中富良野町

南富良野町 猿払村 北見市

訓子府町 置戸町 遠軽町

湧別町 胆振伊達市 洞爺湖町

日高地方日高町 平取町



□青森県

野辺地町 七戸町 六戸町

東北町 おいらせ町 五戸町

青森南部町 階上町 平内町

外ヶ浜町 むつ市 東通村



□岩手県

盛岡市 二戸市 八幡平市

滝沢市 軽米町

■震度1

□北海道

登別市 札幌中央区 札幌豊平区

札幌南区 札幌西区 恵庭市

七飯町 鹿部町 渡島森町

小樽市 余市町 ニセコ町

芦別市 奈井江町 夕張市

由仁町 和寒町 上富良野町

占冠村 佐呂間町 紋別市

興部町 壮瞥町 長万部町

福島町 木古内町 厚沢部町

岩内町 北竜町 美瑛町

増毛町



□青森県

十和田市 三沢市 横浜町

六ヶ所村 三戸町 田子町

青森市 五所川原市 つがる市

今別町 蓬田村 板柳町

鶴田町 中泊町 大間町

風間浦村 黒石市 藤崎町

田舎館村



□岩手県

雫石町 葛巻町 岩手町

矢巾町 九戸村 一戸町

宮古市 久慈市 岩手洋野町

大船渡市 釜石市 住田町

大槌町 花巻市 北上市

遠野市 一関市 奥州市



□宮城県

気仙沼市 登米市 栗原市

大崎市 色麻町 宮城美里町

岩沼市 石巻市 東松島市

松島町



□秋田県

鹿角市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。