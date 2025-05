リモートワークが広がらないのはなぜなのか？【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】

リモートワークが広がらないのはなぜ?

【システム正当化バイアス】

現状が正しいと思いがち

コロナ禍を経て、多くの企業で導入されたリモートワーク。緊急事態宣言中はある程度進んでいましたが、現在では、その数値は減少しています。なぜ日本にはリモートワークが根付かないのでしょうか。

そこには、「システム正当化バイアス」が働いていると考えられます。

システム正当化バイアスとは、現状のやり方が存在していること自体に価値を見出し、それを正当化しようとする働きのこと。つまり、人は新しい習慣やシステムをなかなか受け入れられないのです。

このような例は、会社の働き方や、時代遅れの校則など、多くの場で見られます。なぜそのようなバイアスが働くのでしょうか。

実は、人は現状で感じている不都合よりも、予測できない不安のほうを大きく感じます。「このままだといつまでたっても改善されないな」という不満より、「新しいやり方で、何か別の問題が起きたらどうしよう」という気持ちのほうが大きいのです。

システム正当化バイアスに囚われすぎると、システムや社会生活における進歩は望めません。そのようなバイアスがあるということを認識し、それを打ち破っていくことで、現状を変えていくことができるようになります。

これまでやってきたことが正しいと思ってしまう

システム正当化バイアス の例

【会社の仕組み・やり方】

サービス残業 対面での仕事

【学校の規則】

理由のはっきりしない服装 行動の制約

始めたときには意味があったが、時代の変化とともにその意味が変化していく

システム正当化バイアスにより、

簡単には変えられなくなっている

変えていくことには怖さがともなう

多少の不都合はあっても同じことを続ける どうなっていくか想定できる・安心

これまでのやり方を変える どうなるか想定できない・不安

現状を維持して、安心したいという気持ちから、

システム正当化バイアスが生まれる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス』監修:高橋 昌一郎