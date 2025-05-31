¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×½ÕÆü½Ó¾´¤È¼ãÎÓÀµ¶³¤¬NHKFM¤Ë»²Àï¡¡6¡¦12À¾Éð¡½ºå¿ÀÀï¡¡
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦½ÕÆü½Ó¾´¤È¼ãÎÓÀµ¶³¤¬6·î12Æü¤ÎÀ¾Éð¡½ºå¿À¤ÇNHKFM¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£À¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤Î½ÕÆü¤Èºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ãÎÓ¤¬ÂÐ·è¥â¡¼¥É¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡½ÕÆü¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ï¼Â²È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¼ãÎÓ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢°ì²ó¤â¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢µîÇ¯¤È¤¬¤é¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢°µ¾¡¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥±¥Á¤ÇÍÌ¾¤Ê½ÕÆü¤µ¤ó¤¬¡¢É¬¤º¥é¥¤¥ª¥ó¥º¾Æ¤¤ò¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸òÎ®Àï¤Ï¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ç2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥×¥íÌîµå¥é¥¸¥ªÃæ·Ñ½Ð±é¡£Á°²ó24Ç¯6·î8Æü¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¡Öºå¿À¡½À¾Éð¡×¤Ï¡¢NHK¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ª¡Ö¤é¤¸¤ë¡ú¤é¤¸¤ë¡×¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥íÌîµå¥é¥¸¥ªÃæ·Ñ¤ÎÃæ¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤Æ¤¤¤ë¡£