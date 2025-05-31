Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤ÎÄ«Á¯³Ø¹»¤ÇÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¶â¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¹»Ä¹¼¼¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×Ä«Á¯³Ø¹»¤Ç¸½¶âÀàÅð»ö·ï¤«¡¡Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¡¡·Ù»ëÄ£

¤­¤ç¤¦¸áÁ°10»þÁ°¡¢Â­Î©¶è¶½Ìî¤ÎÅìµþÄ«Á¯Âè»Í½éÃæµé³Ø¹»¤Ç¡Ö¹»Ä¹¼¼¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä«¡¢½Ð¶Ð¤·¤Æ¤­¤¿³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤¬2³¬¤Î¹»Ä¹¼¼¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹»Ä¹¼¼Æâ¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿À×¤¬¤¢¤ê¡¢´ù¤Î°ú¤­½Ð¤·¤«¤é¸½¶â¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÌÜ·â¼Ô¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£