À¤³¦Ãæ¤òÎº¤Ë¤¹¤ëPSYCHIC FEVERÅÐ¾ì¡ª ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëLDH¤ÎÀèÇÚ¤È¤Ï¡©
2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢È¾Ç¯´Ö¥¿¥¤¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤óÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×PSYCHIC FEVER¡£EP¡ÖPSYCHIC FILE ·¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤â»Ï¤Þ¤ëÈà¤é¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ä³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¡¢º£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
PSYCHIC FEVER¤é¤·¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é
¨¡¨¡ ¤Þ¤º¡¢º£²ó¤ÎEP¡ÖPSYCHIC FILE ·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JIMMY¡¡¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ°ìËçÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±Ñ¸ì²Î»ì¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯²»¤â¥·¥Ó¥¢¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡ÖEVOLVE¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤«¤ï¤ë¤¬¤ï¤ë³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢PSYCHIC FEVER¤é¤·¤¤¶¯¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÇÈÄÅ¡¡¡ÖReflection¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Î¶ÌÜ¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÉôÊ¬¤â¤Á¤ç¤Ã¤È±Ñ¸ì¤Ã¤Ý¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯²»¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¶ìÀï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÅ¶¨¤»¤º¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£4¶Ê¤Î¿§¤Î°ã¤¤¤È¤«¡¢È¯²»¤Ê¤ó¤«¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÏî´¡¡¡ÖPROMISE¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´Éô±Ñ¸ì¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤ÎÃæ¤Î±Ñ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ãý¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤É¤¦½Ð¤¹¤Î¤«¤â²ÝÂê¤À¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÀ¸¤«¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·õ¡¡¡ÖPSYCHIC FILE¡×¤âº£²ó¤ÇÂè»°ÃÆ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢PSYCHIC FEVER¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤â»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
È¾ÅÄ¡¡°ì¶Ê°ì¶Ê¡¢°ã¤¦°ÕÌ£¤¬Æþ¤Ã¤¿²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤Ä¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ë¶Ê¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢PSYCHIC FEVER¤é¤·¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤É¤Î¶Ê¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃæÀ¾¡¡º£²ó¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÌÌ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎHIP HOP¤äR¡õB¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¡¼¥É¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥ï¡¼¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢°ì¿·¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤âÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
WEESA¡¡º£²ó¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ì¶Ê°ì¶Ê¤¬¸ÄÀÅª¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤Î¸ÄÀ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒEP¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿
¨¡¨¡ ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¿¥¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤Þ¤ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JIMMY¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤âÂç¹ç¾§¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥¤¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÆó¤«·î¤È¤«¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆóÇ¯´Ö½»¤ß¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï°Â¿´´¶¤â²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
WEESA¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤âËè²ó°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï100¿Í¤¯¤é¤¤¤Î¤´ÈÓ¤¬²¹¤«¤¤¾õÂÖ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤Ç¤Ã¤«¤¤¥Ó¡¼¥Õ¥¸¥ã¡¼¥¡¼¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
JIMMY¡¡Î®ÌÚ¤¯¤é¤¤¤Î¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
WEESA¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤Î®ÌÚ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤Ö¤óËÍ¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
·õ¡¡ËÍ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ä¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥Ö¥ê¥¹¥±¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¥·¥«¥´¤¬¤¹¤´¤¯´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹6ÅÙ¤È¤«¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶§´ï¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÄË¤µ¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ê¤ó¤ÆÌÜ¤·¤«½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³æ¹¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¤ÏÅìµþ¤Ë¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÉþÁõ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤Æ¡¢´·¤ì¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¤Ï¤É¤ó¤Ê¥«¥Õ¥§¤ÇàÝàê°û¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÅÚÃÏÅÚÃÏ¤Ç¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÏî´¡¡ËÍ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎËÜÈÖ¤ÎÆü¤Ë·Þ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬·Ç¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥±¡¼¥¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢25Ç¯´Ö¤Ç°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡£
È¾ÅÄ¡¡ËÍ¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ËÎ÷¤¯¤ó¤È¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÌëÃæ¤·¤«»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¶õµ¤´¶¤À¤±¤Ç¤â´¶¤¸¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¼¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥»¥Õ¥©¥é¤Ë´ó¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÀ¾¡¡ËÍ¤é¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥²¡¼¥à¤·¤¿¤ê¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï²þ¤á¤Æ´ò¤·¤¤¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÇÈÄÅ¡¡YouTube¤Ë¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¹ç´Ö¤ÎÆü¤â¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»£±Æ¤â¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤â³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»°ÂåÌÜ¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤¬¥Ç¥«¤¹¤®¤Æ¡¢±Ê±ó¤ËÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹
¨¡¨¡ ¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸ºî¤ê¤ò³§¤µ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
JIMMY¡¡º£¤Þ¤µ¤ËÀ½ºî´ü´ÖÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢²»¸»À©ºî¤¹¤ë¤Î¤¬ËÍ¤ÈÌº²í¤¯¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤È²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤ò·è¤á¤Æ¿¶ÉÕ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ï¡¢2½µ´Ö¤¯¤é¤¤²ñ¤ï¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Ï¡¢Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Î´ü´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£
·õ¡¡¤½¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸Ä¡¹¤Ç²»³Ú¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¶ÉÕ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÊý¸þÀ¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤âÏ¢Íí¤ÏÃà°ì¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÀ¾¡¡¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤«¡© ¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
JIMMY¡¡¥±¥ó¥«¤È¤«¤â°ìÅÙ¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤À¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ëÊ¬¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ¸«¤ò¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
·õ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Ìº²í¤Ï²»³ÚÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤ë¤È¡¢ËÍ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ìÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤¬°ã¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢LDH¤ÎÃæ¤ÇÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾®ÇÈÄÅ¡¡ËÍ¤Ï¤â¤¦EXILE ATSUSHI¤µ¤ó¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀèÆü¡¢¡ÖTHE¥ª¥Õ¥¡¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ATSUSHI¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢KAZUKI¤µ¤ó¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·õ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êEXILE¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÈJIMMY¤¬EXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈWHAT IS EXILE¡É¤ÇÀÅ²¬¤Î¸ø±é¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢EXILE¤µ¤ó¤Î°ì¶Ê°ì¶Ê¤ËËÍ¤é¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢EXILE¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£EXILE¤µ¤ó¤Î°ÎÂç¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤·´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÀ¾¡¡ËÍ¤Ï»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤ÎØMI¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉU.S.¥Ä¥¢¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¤â°ì½ï¤Ë°û¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Íê¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ç¤¹¡£
JIMMY¡¡ËÍ¤Ï»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤ÎELLY¤µ¤ó¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤Îº¢¡¢Åìµþ¤ÎEXPG¤Ç¥À¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤«¤éELLY¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Åìµþ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢YouTube¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëELLY¤µ¤ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÆ°²è¤È¤«¤ò¸«¤Æ¡¢²È¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢ELLY¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
WEESA¡¡ËÍ¤ÏHIRO¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êLDH¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢LDH¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ËÍ¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·õ¡¡HIRO¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð°§»¢¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢HIRO¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£HIRO¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¥²¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ï¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Û¥¹¥È¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¾ÅÄ¡¡ËÍ¤ÎÆ´¤ì¤â»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£EXPG¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤â»°ÂåÌÜ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«±Û¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏî´¡¡ËÍ¤â»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Åö½é¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ËÂÓÆ±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»°ÂåÌÜ¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤¬¥Ç¥«¤¹¤®¤Æ¡¢±Ê±ó¤ËÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖJust Like Dat (feat. JP THE WAVY)¡×¤Ï¡¢PSYCHIC FEVER¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶Ê
¨¡¨¡ ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êPSYCHIC FEVER¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖJust Like Dat (feat. JP THE WAVY)¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
·õ¡¡JP THE WAVY¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤¬ËÍ¤é¤Î³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏJP THE WAVY¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖTemperature¡×¤Ã¤Æ¶Ê¤Î¤Û¤¦¤òÀè¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¶Ê¤âËÍ¤é¤¬¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖJust Like Dat¡×¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Áá¸ý¤Ç¾ö¤ß¤«¤±¤ë´¶¤¸¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËPSYCHIC FEVER¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀ¾¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éUS¥Ä¥¢¡¼¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¤â°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢JP THE WAVY¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¶Ê¤ËÍê¤ê¤Ë¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ¶¤¨¤ë³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦ÆâÅÄ¹ÉÎÑ¡ÊThe VOICE¡Ë¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦À¾¿¹Ï©Âå