ÃæÃ«½á¿Í¡Ö¤è¤êÂç¤¤ÊÌ¤Íè¤ò¡×¡¡²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ø½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¸ø³«
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤¬31Æü¡¢¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊIBF¡ËÆ±µé²¦¼Ô¤ÎÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¡ÊÏ»Åç¡Ë¤ÈÆ®¤¦²¦ºÂÅý°ìÀï¡Ê6·î8Æü¡¦ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¡Ë¤Ø¸þ¤±¤¿Îý½¬¤òÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç¸ø³«¤·¡ÖÄ¹¤¯ÂÔ¤Ã¤¿²¦ºÂÅý°ìÀï¡£´¶¼Õ¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡30ÀïÁ´¾¡¤Î²¦¼Ô¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°ÂÇ¤Á¤ò1¥é¥¦¥ó¥É¤º¤Ä¸«¤»¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¸ºÎÌ¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó4¥¥í¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¿©»öÆâÍÆ¤òÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸ºÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶³Ð¤â¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£