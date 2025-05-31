【大雨警報】宮城県・仙台市東部、仙台市西部に発表 31日14:16時点
気象台は、午後2時16分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を仙台市東部、仙台市西部に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を富谷市、利府町、大和町東部、大和町西部に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を塩竈市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・仙台市東部、仙台市西部に発表 31日14:16時点
宮城県では、31日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。宮城県の海上では、1日明け方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■仙台市東部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■仙台市西部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 31日夜のはじめ頃
■石巻市
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■塩竈市
□大雨警報【発表】
・浸水
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■気仙沼市
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■名取市
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■多賀城市
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■岩沼市
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■東松島市
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■富谷市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■亘理町
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■山元町
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■松島町
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■七ヶ浜町
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■利府町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■大和町東部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■大和町西部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■女川町
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■南三陸町
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s