記憶というのはとても脆弱なものなのです(写真:hidekichi/PIXTA)

【画像】「さっき見た絵を思い出して、できるだけ正確に描いてください」という実験の結果

でも実は、記憶というのはとても脆弱なものなのです。

実験1:ものに名前がつくと、記憶が変わる

参加者は2つのグループに分けられて、絵とそれを説明する名前(ラベル)を見せられます。



(図:『人生の大問題と正しく向き合うために認知心理学』より)

見せられる絵は、全員、真ん中の絵(「刺激図形」の列)ですが、グループによってラベルが違います。同じ絵に、違う名前(「単語リスト1」「単語リスト2」のどちらか)がついているということです。

たとえば上から3つ目の絵を見てください。

1つ目のグループは、真ん中の絵に「三日月」という名前がつけられていました。一方、もう1つのグループは、「アルファベットの『C』」という名前がつけられていました。

そうした絵とラベルの組み合わせをいくつも見せられた後、

「さっき見た絵を思い出して、できる限り正確に描いてください」

という指示が出されます。

こうした指示のもとで描かれた絵(「再現画像」)は、左右でこんなに違います。

たとえば、「三日月」というタイトルを提示された人の絵は、完全に三日月の形に変わっていますね。ここで挙げている例は見本と同じ向きですが、中にはこの空いている向きが逆になってしまう人までいました。

下から2つ目の絵は、ただの2つの丸の真ん中に線が引いてあるだけなのですが、これに「めがね」という名前がつくと、多くの人は「めがね」らしい形に描いてしまいます。中には「つる(耳にかける部分)」を描いてしまう人もいました。

ことばの使われ方で変わるのは、もののイメージだけではありません。出来事の記憶もちょっとした言語表現で大きく変わってしまうことがあります。

実験2:後から聞いたことばのイメージで「見たはずのもの」が書き換わる

自動車事故のビデオを見せて、後でその車がどのくらいの速度で走っていたかを尋ねた実験があります。ワシントン大学のエリザベス・ロフタス教授らの実験です。

被験者にはビデオを見せた後で、「About how fast were the cars going when they hit each other?(車同士が衝突したときに、どれくらいのスピードで走っていましたか?)」と質問しました。その際、「hit」という単語を、次のように変えて質問しました。

・Smashed(粉砕された、壊された)

・Collided(ぶつかった、衝突した)

・Bumped(ぶつかった、ぶつけてどかされた)

・Contacted(接触した)

「Hit」と比べて、「Smashed」「Collided」「Bumped」はより強い衝撃を、「Contacted」はより軽度な事故をイメージさせる単語です。同じ動画を見て、その状況を表した文の中で1単語だけを変えて尋ねた場合に、目撃者の証言はどう変わるのか、という実験です。

すると、実験参加者が答えた車の速度は、質問に使われた単語のイメージと連動していました。「Smashed」と聞かれたときはスピードが出ていたと答え、「Collided」「Bumped」「Hit」「Contacted」の順にどんどん速度が低下していきました。



(図:『人生の大問題と正しく向き合うために認知心理学』より)

ビデオはまったく同じであったにもかかわらず、質問文がたった1単語変わっただけで、証言された事故の激しさが変わってしまったのです。

このような実験から、「見たものをそのまま記憶する」ことは、人間にはできないということがわかります。ビジュアル情報を見た後に、どんな名前を想起するか、どんなことばで尋ねられるかに、「見たはずのもの」が大きく影響されてしまうのです。

『100万回生きたねこ』は、100万回死んでいる

脆弱なのは視覚情報に関する記憶だけではありません。言語情報も同じです。

『100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集』(福井県立図書館編著、講談社文庫)という楽しい本があります。これは福井県立図書館の司書さんたちが、利用者の「書名の覚え違い」を集めた本です。利用者さんは本を探す際に司書さんに、

「『100万回死んだねこ』貸してください。」

と言うわけですね。

ただ、このときに利用者さんの言うタイトルが、よく間違っているのです。『100万回死んだねこ』のほんとうのタイトルは、『100万回生きたねこ』(佐野洋子作・絵、講談社)です。

他にも、

「ドラマ化した『私、残業しません』って本ありますか?」

という事例も載っていました。これも正しいタイトルは、『わたし、定時で帰ります。』(朱野帰子、新潮文庫)です。

この覚え間違いは、ただ楽しいだけではなく、人の記憶について大きな気づきを与えてくれます。





人間はテキスト言語情報を、意味を抜きにした文字列として記憶するということが、極度に苦手なのです。

文字列を見るとすぐに意味を解釈してしまいます。そして、いったん意味を解釈すると、解釈した、つまり抽象化された意味しか記憶に残りません。

だから、「100万回生きた」が「100万回死んだ」として記憶されてしまう。「定時で帰る」が「残業しない」になってしまいます。

人間はそういう生き物なのです。そこが、言語を持たない動物やAIとは違うところです。

AIは文字列をそのまま記憶する

昨今、生成AIがより身近になってきました。

AIは人間とは違って、文字列を見て意味を考え、その結果を記憶するわけではありません。どんな文字列もそのまま正確に記憶します。文字列に対して意味の解釈をしないこと、そしてものすごくたくさんの文字列であっても記憶できることは、AIならではの特徴といえるでしょう。

(今井 むつみ : 慶應義塾大学名誉教授、今井むつみ教育研究所代表)