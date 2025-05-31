福岡vs東京V スタメン発表
[5.31 J1第19節](ベススタ)
※14:00開始
主審:フロリアン・バドストゥーブナー
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 77 志知孝明
MF 2 湯澤聖人
MF 6 重見柾斗
MF 8 紺野和也
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 18 岩崎悠人
控え
GK 1 永石拓海
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
MF 7 金森健志
MF 14 名古新太郎
MF 15 秋野央樹
FW 17 ウェリントン
FW 49 前田一翔
監督
金明輝
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
DF 23 綱島悠斗
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 11 山見大登
MF 16 平川怜
MF 22 翁長聖
MF 40 新井悠太
FW 10 木村勇大
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 5 千田海人
DF 15 鈴木海音
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
MF 20 食野壮磨
FW 9 染野唯月
FW 25 熊取谷一星
FW 37 川崎修平
監督
城福浩
※14:00開始
主審:フロリアン・バドストゥーブナー
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 77 志知孝明
MF 2 湯澤聖人
MF 6 重見柾斗
MF 8 紺野和也
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 18 岩崎悠人
控え
GK 1 永石拓海
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
MF 7 金森健志
MF 15 秋野央樹
FW 17 ウェリントン
FW 49 前田一翔
監督
金明輝
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 3 谷口栄斗
DF 23 綱島悠斗
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 11 山見大登
MF 16 平川怜
MF 22 翁長聖
MF 40 新井悠太
FW 10 木村勇大
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 5 千田海人
DF 15 鈴木海音
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
MF 20 食野壮磨
FW 9 染野唯月
FW 25 熊取谷一星
FW 37 川崎修平
監督
城福浩