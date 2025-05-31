[5.31 J1第19節](ベススタ)

※14:00開始

主審:フロリアン・バドストゥーブナー

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 5 上島拓巳

DF 20 安藤智哉

DF 77 志知孝明

MF 2 湯澤聖人

MF 6 重見柾斗

MF 8 紺野和也

MF 22 藤本一輝

MF 29 前嶋洋太

MF 88 松岡大起

FW 18 岩崎悠人

控え

GK 1 永石拓海

DF 19 キム・ムンヒョン

DF 37 田代雅也

DF 47 橋本悠

MF 7 金森健志

MF 14 名古新太郎

MF 15 秋野央樹

FW 17 ウェリントン

FW 49 前田一翔

監督

金明輝

[東京ヴェルディ]

先発

GK 1 マテウス

DF 2 深澤大輝

DF 3 谷口栄斗

DF 23 綱島悠斗

MF 7 森田晃樹

MF 8 齋藤功佑

MF 11 山見大登

MF 16 平川怜

MF 22 翁長聖

MF 40 新井悠太

FW 10 木村勇大

控え

GK 21 長沢祐弥

DF 5 千田海人

DF 15 鈴木海音

MF 17 稲見哲行

MF 19 松橋優安

MF 20 食野壮磨

FW 9 染野唯月

FW 25 熊取谷一星

FW 37 川崎修平

監督

城福浩