仙台vs札幌 スタメン発表
[5.31 J2第18節](Qスタ)
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
DF 25 真瀬拓海
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 27 オナイウ情滋
FW 47 荒木駿太
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 21 梅田陸空
DF 2 高田椋汰
DF 39 石尾陸登
DF 42 石井隼太
MF 6 松井蓮之
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
FW 9 エロン
FW 18 梅木翼
監督
森山佳郎
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 6 高嶺朋樹
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 11 青木亮太
MF 25 大崎玲央
MF 31 木戸柊摩
MF 35 原康介
FW 33 近藤友喜
FW 45 中島大嘉
控え
GK 21 中野小次郎
MF 10 宮澤裕樹
MF 14 田中克幸
MF 16 長谷川竜也
MF 30 田中宏武
MF 32 林田友兜
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
FW 71 白井陽斗
FW 99 出間思努
監督
岩政大樹
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
DF 25 真瀬拓海
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 27 オナイウ情滋
FW 47 荒木駿太
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 21 梅田陸空
DF 2 高田椋汰
DF 39 石尾陸登
DF 42 石井隼太
MF 6 松井蓮之
MF 24 名願斗哉
FW 9 エロン
FW 18 梅木翼
監督
森山佳郎
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 6 高嶺朋樹
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 11 青木亮太
MF 25 大崎玲央
MF 31 木戸柊摩
MF 35 原康介
FW 33 近藤友喜
FW 45 中島大嘉
控え
GK 21 中野小次郎
MF 10 宮澤裕樹
MF 14 田中克幸
MF 16 長谷川竜也
MF 30 田中宏武
MF 32 林田友兜
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
FW 71 白井陽斗
FW 99 出間思努
監督
岩政大樹