北九州vs宮崎 スタメン発表
[5.31 J3第14節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 22 山脇樺織
DF 28 木實快斗
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 29 高昇辰
MF 32 高柳郁弥
MF 99 樺山諒乃介
FW 9 河辺駿太郎
控え
GK 27 田中悠也
DF 13 東廉太
DF 76 坂本稀吏也
MF 7 平原隆暉
MF 11 喜山康平
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 19 吉原楓人
FW 24 吉長真優
監督
増本浩平
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 45 田中誠太郎
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 34 河合駿樹
MF 41 坂井駿也
MF 47 奥村晃司
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 55 青木心
DF 25 横窪皇太
DF 43 森田礼
MF 13 中野桂太
MF 14 五月田星矢
FW 18 吉澤柊
FW 27 渡邊星来
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 22 山脇樺織
DF 28 木實快斗
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 29 高昇辰
MF 32 高柳郁弥
MF 99 樺山諒乃介
FW 9 河辺駿太郎
控え
GK 27 田中悠也
DF 13 東廉太
DF 76 坂本稀吏也
MF 7 平原隆暉
MF 11 喜山康平
FW 18 渡邉颯太
FW 19 吉原楓人
FW 24 吉長真優
監督
増本浩平
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 45 田中誠太郎
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 34 河合駿樹
MF 41 坂井駿也
MF 47 奥村晃司
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 55 青木心
DF 25 横窪皇太
DF 43 森田礼
MF 13 中野桂太
MF 14 五月田星矢
FW 18 吉澤柊
FW 27 渡邊星来
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司