名古屋vs新潟 スタメン発表
[5.31 J1第19節](豊田ス)
※14:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 佐藤瑶大
DF 20 三國ケネディエブス
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
MF 55 徳元悠平
FW 18 永井謙佑
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
DF 6 河面旺成
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 17 内田宅哉
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 11 山岸祐也
監督
長谷川健太
[アルビレックス新潟]
先発
GK 23 吉満大介
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 16 小見洋太
MF 19 星雄次
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 41 長谷川元希
FW 7 谷口海斗
控え
GK 1 藤田和輝
DF 3 稲村隼翔
DF 15 早川史哉
DF 31 堀米悠斗
MF 8 宮本英治
MF 11 ダニーロ・ゴメス
MF 33 高木善朗
MF 46 笠井佳祐
FW 9 矢村健
監督
樹森大介
※14:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 佐藤瑶大
DF 20 三國ケネディエブス
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
MF 55 徳元悠平
FW 18 永井謙佑
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
DF 6 河面旺成
MF 14 森島司
MF 17 内田宅哉
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 11 山岸祐也
監督
長谷川健太
[アルビレックス新潟]
先発
GK 23 吉満大介
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 16 小見洋太
MF 19 星雄次
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 41 長谷川元希
FW 7 谷口海斗
控え
GK 1 藤田和輝
DF 3 稲村隼翔
DF 15 早川史哉
DF 31 堀米悠斗
MF 8 宮本英治
MF 11 ダニーロ・ゴメス
MF 33 高木善朗
MF 46 笠井佳祐
FW 9 矢村健
監督
樹森大介