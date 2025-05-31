[5.31 J1第19節](豊田ス)

※14:00開始

主審:山本雄大

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 3 佐藤瑶大

DF 20 三國ケネディエブス

DF 70 原輝綺

MF 7 和泉竜司

MF 8 椎橋慧也

MF 15 稲垣祥

MF 27 中山克広

MF 55 徳元悠平

FW 18 永井謙佑

FW 77 キャスパー・ユンカー

控え

GK 16 武田洋平

DF 2 野上結貴

DF 6 河面旺成

MF 9 浅野雄也

MF 14 森島司

MF 17 内田宅哉

MF 33 菊地泰智

MF 41 小野雅史

FW 11 山岸祐也

監督

長谷川健太

[アルビレックス新潟]

先発

GK 23 吉満大介

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 25 藤原奏哉

DF 42 橋本健人

MF 16 小見洋太

MF 19 星雄次

MF 22 新井泰貴

MF 30 奥村仁

MF 41 長谷川元希

FW 7 谷口海斗

控え

GK 1 藤田和輝

DF 3 稲村隼翔

DF 15 早川史哉

DF 31 堀米悠斗

MF 8 宮本英治

MF 11 ダニーロ・ゴメス

MF 33 高木善朗

MF 46 笠井佳祐

FW 9 矢村健

監督

樹森大介