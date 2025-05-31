AKB48¡¢20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¤éOG¡õ³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼»²²Ã ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¾®·ªÍ°Ê¡ÖÂåÉ½ºî¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/31¡ÛAKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë66ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤¬¡¢8·î13Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¾®·ªÍ°Ê¤¬Ì³¤á¡¢OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤ä¡¢³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ø¸¶è½Çµ¡¢3¥¥í¸º¤ÎÈþÊ¢¶Ú»Ñ
º£ºî¤ÎÈ¯Çä¤Ï¡¢5·î31Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ°®¼ê²ñ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï22¿Í¡£½éÁªÈ´¤È¤Ê¤ë18´üÀ¸¡¦¿·°æºÌ±Ê¤ò´Þ¤à¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼11¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄ¡¦¹â¶¶¡¦¾®Åè¡¦»Ø¸¶¤Î4¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëJKT48¡¦BNK48¡¦MNL48¡¦Team SH¡¦Team TP¡¦CGM48¡¦KLP48¤Î7¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é³Æ1¿Í¤º¤Ä¡¢·×7¿Í¤Î³¤³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¡£º£ºî¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤¬µòÅÀ¤òÃÖ¤¯7ÃÏ°è¤Ë¤Æ¸½ÃÏ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤ËOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢10¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿43rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø·¯¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡Ù¡Ê2016Ç¯3·î9Æü¡Ë°ÊÍè¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤ÏAKB48»Ë¾å½é¡£¤Þ¤µ¤Ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¿Ô¤¯¤·¤Îº£ºî¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÃÆþ12Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿AKB48¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¾®·ªÍ°Ê¡£62nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
5·îË¿Æü¡¢¤Þ¤À³Ú¶Ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦¾®·ª¤Ï¡Ö¡ØÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊAKB48¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢½éÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·°æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËAKB48¤ÎÎÉ¤µ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö20¼þÇ¯¤òÀáÌÜ¤Ëº£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿·¤·¤¤AKB48¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¡¢5·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖAKB48½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025¡×¤Ç¡ÈAKB48 20¼þÇ¯±þ±çÁíÃÄÄ¹¡É¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¤Î¡È20¼þÇ¯¡É¤È¤¤¤¦¤ªº×¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æº£¤ÎAKB48¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È½©¸µ¤µ¤ó¡¢µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¾®Åè¤Ï¡Öº£¤ÎAKB48¤Ï¡ÈÂè2´ü²«¶â»þÂå¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òÂåÉ½¤·¤Æº£²ó¤Î¶Ê¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤·¤ÆÊ¹¤±¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë²¿¤Î¥Ò¥ó¥È¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤Ïº£¤á¤Ã¤Á¤ãÈ±Ã»¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤À¤±¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢5·î31Æü13»þÈ¾¤«¤é¤Ï66th¥·¥ó¥°¥ë Official ShopÈ×¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£ºî¤Ç¤âOfficial ShopÈ×¤Î¹ØÆþ¼Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¸ÄÊÌ°®¼ê²ñ¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ªÏÃ¤·²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¹ØÆþ¼Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢8·î31Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ë¤Æ¡ÖÂçºå°®¼ê²ñ¡×¡¢9·î20Æü¤ËÀçÂæPIT¤Ë¤Æ¡ÖÁ´¹ñ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡¢10·î13Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ¡ÖÅìµþ°®¼ê²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤ë8·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò²ö¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë¡£¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç12·î4Æü¡Á7Æü¤Î4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê6¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤òÀ¹Âç¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë12·î8Æü¤ÏAKB48·à¾ì¤Ç¡ÖAKB48·à¾ì20¼þÇ¯ÆÃÊÌµÇ°¸ø±é¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ãAKB48¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼ 11¿Í¡ä
½©»³Í³Æà¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¡¦¤æ¤Ê¡¿18´üÀ¸¡¿19ºÐ¡Ë
¿·°æºÌ±Ê¡Ê¤¢¤é¤¤¡¦¤µ¤¨¡¿18´üÀ¸¡¿19ºÐ¡Ë¡ú½éÁªÈ´
°ËÆ£É´²Ö¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤â¤â¤«¡¿19´ü¸¦µæÀ¸¡¿21ºÐ¡Ë
¾®·ªÍ°Ê¡Ê¤ª¤°¤ê¡¦¤æ¤¤¡¿¸µ¥Á¡¼¥à8¡¿23ºÐ¡Ë¡ú¥»¥ó¥¿¡¼
ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê¤¯¤é¤Î¤ª¡¦¤Ê¤ë¤ß¡¿¸µ¥Á¡¼¥à8¡¿24ºÐ¡Ë
º´Æ£åºÀ±¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤¢¤¤¤ê¡¿17´üÀ¸¡¿20ºÐ)
ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡Ê¤Á¤Ð¡¦¤¨¤ê¤¤¡¿¥É¥é¥Õ¥È2´üÀ¸¡¿21ºÐ¡Ë
²ÖÅÄÍõ°á¡Ê¤Ï¤Ê¤À¡¦¤á¤¤¡¿19´ü¸¦µæÀ¸¡¿19ºÐ¡Ë
¸þ°æÃÏÈþ²»¡Ê¤à¤«¤¤¤Á¡¦¤ß¤ª¤ó¡¿15´üÀ¸¡¿27ºÐ¡Ë
È¬ÌÚ°¦·î¡Ê¤ä¤®¡¦¤¢¤Å¤¡¿18´üÀ¸¡¿20ºÐ¡Ë
»³Æâ¿ð°ª¡Ê¤ä¤Þ¤¦¤Á¡¦¤ß¤º¤¡¿16´üÀ¸¡¿23ºÐ¡Ë
¡ã³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼ 7¿Í¡ä
Shania Gracia ¡ÈGracia¡É¡Ê¥·¥ã¥Ë¥¢¡¦¥°¥é¥·¥¢¡¿JKT48¡Ë
Patalee Prasertteerachai¡ÈHoop¡É¡Ê¥Ñ¥¿¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥µ¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¥é¥Á¥ã¥¤"¥Õ¡¼¥×"¡¿BNK48¡Ë
Christine Joyce Dela Cruz ¡ÈCJ¡É¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¸¥ç¥¤¥¹¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¥º¡¿MNL48¡Ë
·ËÁ¿Á¿ ¡ÈGui ChuChu¡É¡Ê¥°¥¤¡¦¥Á¥å¡¦¥Á¥å¡¿AKB48 Team SH¡Ë
ÎÓÐ²³¾ ¡ÈLin YuHsin¡É¡Ê¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¥ó¡¿AKB48 Team TP¡Ë
Pimlapas Suwannoi ¡ÈLookked¡É¡Ê¥Ô¥à¥é¥Ñ¥¹¡¦¥¹¥ï¥ó¥Î¥¤"¥ë¥Ã¥±¡¼¥É"¡¿CGM48¡Ë
Yi Shyan¡Ê¥¤¡¼¡¦¥·¥ã¥ó¡¿KLP48)
¡ãOG¥á¥ó¥Ð¡¼ 4¿Í¡ä
Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê¤Þ¤¨¤À¡¦¤¢¤Ä¤³¡¿1´üÀ¸¡Ë
¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤ß¤Ê¤ß¡¿1´üÀ¸¡Ë
¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê¤³¤¸¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤Ê¡¿1´üÀ¸¡Ë
»Ø¸¶è½Çµ¡Ê¤µ¤·¤Ï¤é¡¦¤ê¤Î¡¿5´üÀ¸¡Ë
¡¦¾®·ªÍ°Ê¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
°ÎÂç¤ÊÀèÇÚÊý¤È³¤³°¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ï20¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤¦¤Î¤ÏºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤Î½Å¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª³¤³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇAKB48¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ØÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËAKB48¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦¿·°æºÌ±Ê¡Ê½éÁªÈ´¡Ë
»ä¤âº£Ç¯Æó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇAKB48¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê20¼þÇ¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÆþÁ°¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤ä¡¢Æ´¤ì¤ÎOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢Íê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇAKB48¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª»ä¤Ï±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËAKB48¤ÎÎÉ¤µ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê1´üÀ¸¡Ë
20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½©¸µÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤ÏOG¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤Ã¤È¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Í½´¶¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤ÎAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿²áµî¤ÎAKB48¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤È¤«ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤AKB48¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£20¼þÇ¯¤òÀáÌÜ¤Ë¡¢Á´Á³°ã¤¦Êý¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê1´üÀ¸¡¿½éÂåAKB48¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¡Ë
º£¤ÎAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¼þÇ¯¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤ªº×¤ê¤ÇÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤ªº×¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æº£¤ÎAKB48¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀèÆü¤Î½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡Ë¡ÈAKB48 20¼þÇ¯±þ±çÁíÃÄÄ¹¡É¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º´¶¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢»ä¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤Þ¤À³Ú¶Ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥¸¥ã¥±¼Ì»£±Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«AKB48¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¤È²áµîÁ´¤Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ20¼þÇ¯¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È½©¸µ¤µ¤ó¡¢µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê1´üÀ¸¡Ë
»ä¼«¿È¤âÂè1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ20¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥±¼Ì¤È¤¤¤¨¤ÐÂ´¶È¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡Ø¥·¥å¡¼¥È¥µ¥¤¥ó¡Ù¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ëº£²ó¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âTikTok¤È¤«¤Ç¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤ëÆ°²è¤È¤«¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤Æ¡¢º£Æü¤â°§»¢¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£20¼þÇ¯¤ÏÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªAKB48·à¾ì¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÎAKB48¤Ï¡ÈÂèÆó´ü²«¶â»þÂå¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡Ê5´üÀ¸¡Ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤µ¤ì¤¿1´üÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ°ÎÂç¤ÊÀèÇÚÊý¡¢Îò»Ë¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ä°ì½Ö¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¤¬¡Ä¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÎÏ¤ÇÂç¹¥¤¤ÊAKB48¤Ø¤Î»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òÂåÉ½¤·¤Æº£²ó¤Î¶Ê¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤·¤ÆÊ¹¤±¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë²¿¤Î¥Ò¥ó¥È¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤Ïº£¤á¤Ã¤Á¤ãÈ±Ã»¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤À¤±¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Shania Gracia ¡ÈGracia¡É¡Ê¥·¥ã¥Ë¥¢¡¦¥°¥é¥·¥¢¡¿JKT48¡Ë
¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£AKB48¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¾Ð´é¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÂçÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦Patalee Prasertteerachai¡ÈHoop¡É¡Ê¥Ñ¥¿¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥µ¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¥é¥Á¥ã¥¤¡È¥Õ¡¼¥×¡É¡¿BNK48¡Ë
¸µBNK48¤Î1´üÀ¸¤ÎCherprang¤µ¤ó¡ÊCherprang Areekul¡Ë¤ÈMusic¤µ¤ó¡ÊPraewa Suthamphong¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö53rd¥·¥ó¥°¥ëÀ¤³¦ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢BNK48¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬AKB48¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤È¡¢AKB48¤Î¤â¤â¤«¤Á¤ã¤ó¡Ê°ËÆ£É´²Ö¡Ë¤¬BNK48¤Î£´´üÀ¸¤ÎPlammy¡ÊPunyisa Kaewsawang¡Ë¤È´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢1ÈÖ²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¦Christine Joyce Dela Cruz ¡ÈCJ¡É¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¸¥ç¥¤¥¹¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¥º¡¿MNL48¡Ë
º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ËMNL48¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ë²è¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢AKB48¤È°ì½ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·ËÁ¿Á¿ ¡ÈGui ChuChu¡É¡Ê¥°¥¤¡¦¥Á¥å¡¦¥Á¥å¡¿AKB48 Team SH¡Ë
º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢ºÇ½é¤Ï¤È¤Æ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£AKB48¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£AKB48¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦µ±¤¯Â¸ºß¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£AKB48¤¬¤³¤Î20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¸÷¤êµ±¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆTeam SH¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËTeam SH¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÎÓÐ²³¾ ¡ÈLin YuHsin¡É¡Ê¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¥ó¡¿AKB48 Team TP¡Ë
»ä¤Ï¸µ¡¹AKB48¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢º£¤ÎAKB48¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¤³°¥°¥ë¡¼¥×¤äOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»²²Ã¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æº£¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤è¤¯AKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ëÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Team TP¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Team TP¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾è¤»¤Æ°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦Pimlapas Suwannoi ¡ÈLookked¡É¡Ê¥Ô¥à¥é¥Ñ¥¹¡¦¥¹¥ï¥ó¥Î¥¤"¥ë¥Ã¥±¡¼¥É"¡¿CGM48¡Ë
CGM48¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëAKB48¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¶Ê¤«¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÃ¯¤«¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯¤«¡×¤È¤¤¤Ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï20¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Yi Shyan¡Ê¥¤¡¼¡¦¥·¥ã¥ó¡¿KLP48¡Ë
KLP48¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆKLP48¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë»ä¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬48¥°¥ë¡¼¥×¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤á¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëAKB48¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë¤ä·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢KLP48¤ò´Þ¤á¼¡À¤Âå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Ì¤Äê
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×1·ÁÂÖ¡¢ÄÌ¾ïÈ×1·ÁÂÖ¡¢Official ShopÈ×1·ÁÂÖ¡¢·×3·ÁÂÖ
¢¨Á´·ÁÂÖ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬°Û¤Ê¤ë
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ä
·ÁÂÖ¡§¡ÚCD¡ÜBlu-ray¡Û
ÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆâÍÆÌ¤Äê
¡ÚCD¡Û¿·¶Ê3¶Ê+inst3¶Ê ·×6¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
M-1¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡ÊÉ½Âê¶Ê¡Ë
M-2¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
M-3¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
M-4 M-1¡ÊInstrumental¡Ë
M-5 M-2¡ÊInstrumental¡Ë
M-6 M-3¡ÊInstrumental¡Ë
¡ÚBlu-ray¡Û¡¡
ÆâÍÆÌ¤Äê
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä
·ÁÂÖ¡§¡ÚCD¡Û
ÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆâÍÆÌ¤Äê
¡ÚCD¡Û¿·¶Ê3¶Ê+inst3¶Ê ·×6¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
M-1¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡ÊÉ½Âê¶Ê¡Ë
M-2¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
M-3¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
M-4 M-1¡ÊInstrumental¡Ë
M-5 M-2¡ÊInstrumental¡Ë
M-6 M-3¡ÊInstrumental¡Ë
¡ãOfficial ShopÈ×¡ä
·ÁÂÖ¡§¡ÚCD¡Û
ÆÃÅµ¡§¡Ö¸ÄÊÌ°®¼ê²ñ¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ªÏÃ¤·²ñ¡×»²²Ã¸¢Íø
³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ¡§ÆâÍÆÌ¤Äê
¡ÚCD¡Û¿·¶Ê3¶Ê+inst3¶Ê ·×6¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
M-1¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡ÊÉ½Âê¶Ê¡Ë
M-2¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
M-3¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
M-4 M-1¡ÊInstrumental¡Ë
M-5 M-2¡ÊInstrumental¡Ë
M-6 M-3¡ÊInstrumental¡Ë
8·î31Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå°®¼ê²ñ¡÷¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÁ´¹ñ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° in ÀçÂæ¡÷ÀçÂæPIT
10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÅìµþ°®¼ê²ñ¡÷ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¡Ú¸ÄÊÌ°®¼ê²ñ¡Û¢¨Á´6ÆüÄø ´ØÅì²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ
2025Ç¯7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§30¡Á19¡§15¡ÊËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ë
2025Ç¯7·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë10¡§30¡Á19¡§15¡ÊËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ë
2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§30¡Á19¡§15¡ÊÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ë
2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§30¡Á19¡§15¡ÊÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ë
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§30¡Á19¡§15¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ë
2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§30¡Á19¡§15¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ë
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ªÏÃ¤·²ñ¡Û¢¨Á´6ÆüÄø¤Ë¤Æ³«ºÅ
2025Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë9¡§30¡Á20¡§30
2025Ç¯7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë9¡§30¡Á20¡§30
2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë9¡§30¡Á20¡§30
2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë9¡§30¡Á20¡§30
2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë9¡§30¡Á20¡§30
2025Ç¯8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë9¡§30¡Á20¡§30
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ø¸¶è½Çµ¡¢3¥¥í¸º¤ÎÈþÊ¢¶Ú»Ñ
¢¡AKB48¡¢20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë·èÄê
º£ºî¤ÎÈ¯Çä¤Ï¡¢5·î31Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ°®¼ê²ñ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï22¿Í¡£½éÁªÈ´¤È¤Ê¤ë18´üÀ¸¡¦¿·°æºÌ±Ê¤ò´Þ¤à¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼11¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄ¡¦¹â¶¶¡¦¾®Åè¡¦»Ø¸¶¤Î4¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤ËOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢10¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿43rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø·¯¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡Ù¡Ê2016Ç¯3·î9Æü¡Ë°ÊÍè¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤ÏAKB48»Ë¾å½é¡£¤Þ¤µ¤Ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¿Ô¤¯¤·¤Îº£ºî¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÃÆþ12Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿AKB48¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¾®·ªÍ°Ê¡£62nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢¡¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¾®·ªÍ°Ê¡ÖAKB48¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
5·îË¿Æü¡¢¤Þ¤À³Ú¶Ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦¾®·ª¤Ï¡Ö¡ØÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊAKB48¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢½éÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·°æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËAKB48¤ÎÎÉ¤µ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö20¼þÇ¯¤òÀáÌÜ¤Ëº£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿·¤·¤¤AKB48¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¡¢5·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖAKB48½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025¡×¤Ç¡ÈAKB48 20¼þÇ¯±þ±çÁíÃÄÄ¹¡É¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¤Î¡È20¼þÇ¯¡É¤È¤¤¤¦¤ªº×¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æº£¤ÎAKB48¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È½©¸µ¤µ¤ó¡¢µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¾®Åè¤Ï¡Öº£¤ÎAKB48¤Ï¡ÈÂè2´ü²«¶â»þÂå¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òÂåÉ½¤·¤Æº£²ó¤Î¶Ê¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤·¤ÆÊ¹¤±¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë²¿¤Î¥Ò¥ó¥È¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤Ïº£¤á¤Ã¤Á¤ãÈ±Ã»¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤À¤±¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢5·î31Æü13»þÈ¾¤«¤é¤Ï66th¥·¥ó¥°¥ë Official ShopÈ×¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£ºî¤Ç¤âOfficial ShopÈ×¤Î¹ØÆþ¼Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¸ÄÊÌ°®¼ê²ñ¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ªÏÃ¤·²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¹ØÆþ¼Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢8·î31Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ë¤Æ¡ÖÂçºå°®¼ê²ñ¡×¡¢9·î20Æü¤ËÀçÂæPIT¤Ë¤Æ¡ÖÁ´¹ñ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡¢10·î13Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ¡ÖÅìµþ°®¼ê²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤ë8·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò²ö¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë¡£¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç12·î4Æü¡Á7Æü¤Î4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê6¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤òÀ¹Âç¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë12·î8Æü¤ÏAKB48·à¾ì¤Ç¡ÖAKB48·à¾ì20¼þÇ¯ÆÃÊÌµÇ°¸ø±é¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡AKB48 66th¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼22¿Í
¡ãAKB48¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼ 11¿Í¡ä
½©»³Í³Æà¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¡¦¤æ¤Ê¡¿18´üÀ¸¡¿19ºÐ¡Ë
¿·°æºÌ±Ê¡Ê¤¢¤é¤¤¡¦¤µ¤¨¡¿18´üÀ¸¡¿19ºÐ¡Ë¡ú½éÁªÈ´
°ËÆ£É´²Ö¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤â¤â¤«¡¿19´ü¸¦µæÀ¸¡¿21ºÐ¡Ë
¾®·ªÍ°Ê¡Ê¤ª¤°¤ê¡¦¤æ¤¤¡¿¸µ¥Á¡¼¥à8¡¿23ºÐ¡Ë¡ú¥»¥ó¥¿¡¼
ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê¤¯¤é¤Î¤ª¡¦¤Ê¤ë¤ß¡¿¸µ¥Á¡¼¥à8¡¿24ºÐ¡Ë
º´Æ£åºÀ±¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤¢¤¤¤ê¡¿17´üÀ¸¡¿20ºÐ)
ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡Ê¤Á¤Ð¡¦¤¨¤ê¤¤¡¿¥É¥é¥Õ¥È2´üÀ¸¡¿21ºÐ¡Ë
²ÖÅÄÍõ°á¡Ê¤Ï¤Ê¤À¡¦¤á¤¤¡¿19´ü¸¦µæÀ¸¡¿19ºÐ¡Ë
¸þ°æÃÏÈþ²»¡Ê¤à¤«¤¤¤Á¡¦¤ß¤ª¤ó¡¿15´üÀ¸¡¿27ºÐ¡Ë
È¬ÌÚ°¦·î¡Ê¤ä¤®¡¦¤¢¤Å¤¡¿18´üÀ¸¡¿20ºÐ¡Ë
»³Æâ¿ð°ª¡Ê¤ä¤Þ¤¦¤Á¡¦¤ß¤º¤¡¿16´üÀ¸¡¿23ºÐ¡Ë
¡ã³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼ 7¿Í¡ä
Shania Gracia ¡ÈGracia¡É¡Ê¥·¥ã¥Ë¥¢¡¦¥°¥é¥·¥¢¡¿JKT48¡Ë
Patalee Prasertteerachai¡ÈHoop¡É¡Ê¥Ñ¥¿¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥µ¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¥é¥Á¥ã¥¤"¥Õ¡¼¥×"¡¿BNK48¡Ë
Christine Joyce Dela Cruz ¡ÈCJ¡É¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¸¥ç¥¤¥¹¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¥º¡¿MNL48¡Ë
·ËÁ¿Á¿ ¡ÈGui ChuChu¡É¡Ê¥°¥¤¡¦¥Á¥å¡¦¥Á¥å¡¿AKB48 Team SH¡Ë
ÎÓÐ²³¾ ¡ÈLin YuHsin¡É¡Ê¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¥ó¡¿AKB48 Team TP¡Ë
Pimlapas Suwannoi ¡ÈLookked¡É¡Ê¥Ô¥à¥é¥Ñ¥¹¡¦¥¹¥ï¥ó¥Î¥¤"¥ë¥Ã¥±¡¼¥É"¡¿CGM48¡Ë
Yi Shyan¡Ê¥¤¡¼¡¦¥·¥ã¥ó¡¿KLP48)
¡ãOG¥á¥ó¥Ð¡¼ 4¿Í¡ä
Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê¤Þ¤¨¤À¡¦¤¢¤Ä¤³¡¿1´üÀ¸¡Ë
¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤ß¤Ê¤ß¡¿1´üÀ¸¡Ë
¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê¤³¤¸¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤Ê¡¿1´üÀ¸¡Ë
»Ø¸¶è½Çµ¡Ê¤µ¤·¤Ï¤é¡¦¤ê¤Î¡¿5´üÀ¸¡Ë
¢¡AKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡¦¾®·ªÍ°Ê¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
°ÎÂç¤ÊÀèÇÚÊý¤È³¤³°¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ï20¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤¦¤Î¤ÏºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤Î½Å¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª³¤³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇAKB48¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ØÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËAKB48¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦¿·°æºÌ±Ê¡Ê½éÁªÈ´¡Ë
»ä¤âº£Ç¯Æó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇAKB48¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê20¼þÇ¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÆþÁ°¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤ä¡¢Æ´¤ì¤ÎOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢Íê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇAKB48¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª»ä¤Ï±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËAKB48¤ÎÎÉ¤µ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡OG¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê1´üÀ¸¡Ë
20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½©¸µÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤ÏOG¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤Ã¤È¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Í½´¶¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤ÎAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿²áµî¤ÎAKB48¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤È¤«ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤AKB48¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£20¼þÇ¯¤òÀáÌÜ¤Ë¡¢Á´Á³°ã¤¦Êý¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê1´üÀ¸¡¿½éÂåAKB48¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¡Ë
º£¤ÎAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¼þÇ¯¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤ªº×¤ê¤ÇÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤ªº×¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æº£¤ÎAKB48¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀèÆü¤Î½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡Ë¡ÈAKB48 20¼þÇ¯±þ±çÁíÃÄÄ¹¡É¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º´¶¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢»ä¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤Þ¤À³Ú¶Ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥¸¥ã¥±¼Ì»£±Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«AKB48¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¤È²áµîÁ´¤Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ20¼þÇ¯¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È½©¸µ¤µ¤ó¡¢µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê1´üÀ¸¡Ë
»ä¼«¿È¤âÂè1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ20¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥±¼Ì¤È¤¤¤¨¤ÐÂ´¶È¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡Ø¥·¥å¡¼¥È¥µ¥¤¥ó¡Ù¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ëº£²ó¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âTikTok¤È¤«¤Ç¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤ëÆ°²è¤È¤«¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤Æ¡¢º£Æü¤â°§»¢¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£20¼þÇ¯¤ÏÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªAKB48·à¾ì¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÎAKB48¤Ï¡ÈÂèÆó´ü²«¶â»þÂå¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡Ê5´üÀ¸¡Ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤µ¤ì¤¿1´üÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ°ÎÂç¤ÊÀèÇÚÊý¡¢Îò»Ë¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ä°ì½Ö¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¤¬¡Ä¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÎÏ¤ÇÂç¹¥¤¤ÊAKB48¤Ø¤Î»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òÂåÉ½¤·¤Æº£²ó¤Î¶Ê¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤·¤ÆÊ¹¤±¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë²¿¤Î¥Ò¥ó¥È¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤Ïº£¤á¤Ã¤Á¤ãÈ±Ã»¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤À¤±¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡¦Shania Gracia ¡ÈGracia¡É¡Ê¥·¥ã¥Ë¥¢¡¦¥°¥é¥·¥¢¡¿JKT48¡Ë
¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£AKB48¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¾Ð´é¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÂçÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦Patalee Prasertteerachai¡ÈHoop¡É¡Ê¥Ñ¥¿¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥µ¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¥é¥Á¥ã¥¤¡È¥Õ¡¼¥×¡É¡¿BNK48¡Ë
¸µBNK48¤Î1´üÀ¸¤ÎCherprang¤µ¤ó¡ÊCherprang Areekul¡Ë¤ÈMusic¤µ¤ó¡ÊPraewa Suthamphong¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö53rd¥·¥ó¥°¥ëÀ¤³¦ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢BNK48¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬AKB48¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤È¡¢AKB48¤Î¤â¤â¤«¤Á¤ã¤ó¡Ê°ËÆ£É´²Ö¡Ë¤¬BNK48¤Î£´´üÀ¸¤ÎPlammy¡ÊPunyisa Kaewsawang¡Ë¤È´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢1ÈÖ²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¦Christine Joyce Dela Cruz ¡ÈCJ¡É¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¸¥ç¥¤¥¹¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¥º¡¿MNL48¡Ë
º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ËMNL48¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ë²è¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢AKB48¤È°ì½ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·ËÁ¿Á¿ ¡ÈGui ChuChu¡É¡Ê¥°¥¤¡¦¥Á¥å¡¦¥Á¥å¡¿AKB48 Team SH¡Ë
º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢ºÇ½é¤Ï¤È¤Æ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£AKB48¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£AKB48¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦µ±¤¯Â¸ºß¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£AKB48¤¬¤³¤Î20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¸÷¤êµ±¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆTeam SH¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËTeam SH¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÎÓÐ²³¾ ¡ÈLin YuHsin¡É¡Ê¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¥ó¡¿AKB48 Team TP¡Ë
»ä¤Ï¸µ¡¹AKB48¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢º£¤ÎAKB48¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¤³°¥°¥ë¡¼¥×¤äOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»²²Ã¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æº£¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤è¤¯AKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ëÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Team TP¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Team TP¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾è¤»¤Æ°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦Pimlapas Suwannoi ¡ÈLookked¡É¡Ê¥Ô¥à¥é¥Ñ¥¹¡¦¥¹¥ï¥ó¥Î¥¤"¥ë¥Ã¥±¡¼¥É"¡¿CGM48¡Ë
CGM48¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëAKB48¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¶Ê¤«¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÃ¯¤«¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯¤«¡×¤È¤¤¤Ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï20¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Yi Shyan¡Ê¥¤¡¼¡¦¥·¥ã¥ó¡¿KLP48¡Ë
KLP48¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆKLP48¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë»ä¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬48¥°¥ë¡¼¥×¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤á¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëAKB48¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë¤ä·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢KLP48¤ò´Þ¤á¼¡À¤Âå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡66th¥·¥ó¥°¥ë¾¦ÉÊ¾ðÊó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Ì¤Äê
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×1·ÁÂÖ¡¢ÄÌ¾ïÈ×1·ÁÂÖ¡¢Official ShopÈ×1·ÁÂÖ¡¢·×3·ÁÂÖ
¢¨Á´·ÁÂÖ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬°Û¤Ê¤ë
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ä
·ÁÂÖ¡§¡ÚCD¡ÜBlu-ray¡Û
ÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆâÍÆÌ¤Äê
¡ÚCD¡Û¿·¶Ê3¶Ê+inst3¶Ê ·×6¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
M-1¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡ÊÉ½Âê¶Ê¡Ë
M-2¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
M-3¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
M-4 M-1¡ÊInstrumental¡Ë
M-5 M-2¡ÊInstrumental¡Ë
M-6 M-3¡ÊInstrumental¡Ë
¡ÚBlu-ray¡Û¡¡
ÆâÍÆÌ¤Äê
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä
·ÁÂÖ¡§¡ÚCD¡Û
ÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆâÍÆÌ¤Äê
¡ÚCD¡Û¿·¶Ê3¶Ê+inst3¶Ê ·×6¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
M-1¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡ÊÉ½Âê¶Ê¡Ë
M-2¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
M-3¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
M-4 M-1¡ÊInstrumental¡Ë
M-5 M-2¡ÊInstrumental¡Ë
M-6 M-3¡ÊInstrumental¡Ë
¡ãOfficial ShopÈ×¡ä
·ÁÂÖ¡§¡ÚCD¡Û
ÆÃÅµ¡§¡Ö¸ÄÊÌ°®¼ê²ñ¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ªÏÃ¤·²ñ¡×»²²Ã¸¢Íø
³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ¡§ÆâÍÆÌ¤Äê
¡ÚCD¡Û¿·¶Ê3¶Ê+inst3¶Ê ·×6¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
M-1¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡ÊÉ½Âê¶Ê¡Ë
M-2¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
M-3¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
M-4 M-1¡ÊInstrumental¡Ë
M-5 M-2¡ÊInstrumental¡Ë
M-6 M-3¡ÊInstrumental¡Ë
¢¡66th¥·¥ó¥°¥ë ½é²ó¸ÂÄêÈ× ¹ØÆþ¼Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
8·î31Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå°®¼ê²ñ¡÷¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÁ´¹ñ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° in ÀçÂæ¡÷ÀçÂæPIT
10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÅìµþ°®¼ê²ñ¡÷ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¢¡66th¥·¥ó¥°¥ë Official ShopÈ× ¹ØÆþ¼Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ú¸ÄÊÌ°®¼ê²ñ¡Û¢¨Á´6ÆüÄø ´ØÅì²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ
2025Ç¯7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§30¡Á19¡§15¡ÊËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ë
2025Ç¯7·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë10¡§30¡Á19¡§15¡ÊËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ë
2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§30¡Á19¡§15¡ÊÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ë
2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§30¡Á19¡§15¡ÊÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ë
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§30¡Á19¡§15¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ë
2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§30¡Á19¡§15¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ë
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ªÏÃ¤·²ñ¡Û¢¨Á´6ÆüÄø¤Ë¤Æ³«ºÅ
2025Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë9¡§30¡Á20¡§30
2025Ç¯7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë9¡§30¡Á20¡§30
2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë9¡§30¡Á20¡§30
2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë9¡§30¡Á20¡§30
2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë9¡§30¡Á20¡§30
2025Ç¯8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë9¡§30¡Á20¡§30
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û