¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ë¤Ã¤³¤êÈù¾Ð¤ó¤Ç¡Ä¸µÇµÌÚºä46¤Î28ºÐ½÷Í¥¡¢Àã»³Ë¾¤àà¤¹¤Ã¤Ô¤óá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤Þ¤é²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤ª²Ö¤¬»÷¹ç¤¦¡×
¤ªÃãÌÜ¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¼Ð¤á¤ËÈï¤Ã¤Æ
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡Ê28¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈþ±Í¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±ó¤¯Àã»³¤òË¾¤àËÌ³¤Æ»Èþ±ÍÄ®¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¤á¤°¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£²½¾Ñµ¤¤Î¤Ê¤¤ÁÇ´é¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Î»äÉþ¤Ç¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤äÈþ¤·¤¤ÃÓ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥×¤ò¼Ð¤á¤ËÈï¤Ã¤¿¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤Þ¤é²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤ª²Ö¤¬»÷¹ç¤¦¤·¥ª¥Õ´¶¶¯¤¤´¶¤¸¤Î¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤¤å¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤¤å¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡À¸ÅÄ¤Ï2021Ç¯12·î31Æü¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ËÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¥É¥é¥Þ¡¢CM¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5·î25Æü¡Á6·î2Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¡×¤Î»¥ËÚ¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£