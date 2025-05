COFFEE STYLE UCC株式会社は、真空パックのワンドリップコーヒー「CAFE@HOME(カフェアットホーム)」シリーズより、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」デザインの「CAFE@HOME Winnie the Pooh セレクション」を2025年5月21日に発売。COFFEE STYLE UCC各店舗、UCCカフェメルカード店舗、およびUCC公式オンラインストアにて取り扱われている。また、発売を記念し、対象店舗にてハンドタオルがもらえるプレゼントキャンペーンを開催している(店舗により発売日が前後する場合がある)。

2025年5月21日発売の「くまのプーさん」デザイン「CAFE@HOME Winnie the Pooh セレクション」

【写真】プーさんたちのやさしい表情がパッケージに

先着限定で、「くまのプーさん」のハンドタオルをプレゼント

単品「CAFE@HOME POOH&FRIENDSオリジナルブレンド」全3種デザイン (350円)

「CAFE@HOME POOH&FRIENDS 6Pギフト」(2400円)

「CAFE@HOME POOH&FRIENDS 3Pギフト」(1150円)

お湯を注ぐだけで、挽きたての香り広がる

「CAFE@HOME Winnie the Pooh セレクション」は、「くまのプーさん」「ピグレット」「ティガー」といった人気キャラクターをパッケージデザインにあしらったコーヒーセット。花のような柔らかい甘みと酸味が特徴で、プーさんの穏やかで優しい性格をイメージした、心落ち着くバランスの取れたブレンドとなっている。ギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にも最適なひと品だ。■先着限定!くまのプーさん ハンドタオル プレゼントキャンペーン「CAFE@HOME Winnie the Pooh セレクション」ギフトセットを税込4600円以上購入した人を対象に、先着で「くまのプーさん ハンドタオル」を1枚プレゼントするキャンペーンを、以下の対象店舗にて実施する。なお、景品はなくなり次第終了となり、1人1枚まで。対象は18歳以上。<対象店舗>・COFFEE STYLE UCC[/STRONG]グランスタ東京店、横浜店、アトレ吉祥寺店・UCCカフェメルカード[/STRONG]大丸札幌店、そごう千葉店、そごう大宮店、アトレ吉祥寺店、新宿高島屋店、そごう横浜店、JR京都伊勢丹店、阪急西宮店、大丸神戸店、大丸須磨店、天満屋岡山店、そごう広島店、天満屋福山店、丸由百貨店、博多大丸店、鶴屋百貨店、いよてつ高島屋店・カフェノバール 西武所沢店・UCC公式オンラインストア<対象製品>「CAFE@HOME POOH&FRIENDS 6Pギフト」「CAFE@HOME POOH&FRIENDS 3Pギフト」■製品詳細■単品・「CAFE@HOME POOH&FRIENDSオリジナルブレンド」(全3種デザイン)各350円花のような甘みと酸味が広がる、プーさんをイメージしたやさしいブレンド。■セット製品・「CAFE@HOME POOH&FRIENDS 6Pギフト」2400円3種のデザインが2個ずつ入ったギフトセット。限定デザインの紙袋付き。・「CAFE@HOME POOH&FRIENDS 3Pギフト」1150円3種のデザインが各1個ずつ入ったプチギフトに適したセット。■「CAFE@HOME」とは「CAFE@HOME」は、COFFEE STYLE UCCの主力ブランドであり、「Life Designing Coffee(ライフデザイニングコーヒー)」をコンセプトとして展開されている。コーヒーを難しく捉えるのではなく、洋服やコスメを選ぶ感覚で、その日の気分や食べ合わせに応じて楽しむスタイルを提案している。商品は、「Food with Coffee」「Life with Coffee」「Heart with Coffee」の3軸に沿って構成されており、キャラクターとのコラボ製品なども多数登場している。色鮮やかなパッケージとブレンドには、「Make you feel better(さあ、こころを上向きに)」というブランドの想いが込められている。UCC独自技術の「フレッシュキューブ」は、コーヒーを1杯分ずつ真空パックしており、家庭でもひきたての風味が味わえる。フィルター付きで、カップとお湯だけで本格的なコーヒーが楽しめる点も特徴だ。今回の企画について担当者に話を聞いてみた。ーー今回の企画の狙いは?COFFEE STYLE UCCは20代〜30代の女性がメインターゲットですが、販売店舗を全国のUCCカフェメルカードに広げたことから、ターゲット層を少し広めて、老若男女どの世代からも愛される「くまのプーさん」デザインの製品を展開しました。シンプルで大人っぽいデザインで、ギフトにもぴったりです。ーー今回の企画のイチオシは?現在ムーミンシリーズで発売している3Pギフトが大好評のため、「くまのプーさん」シリーズでも、3Pギフトである『CAFE@HOME POOH&FRIENDS 3Pギフト』を作成しました。プチギフトにぴったりのサイズ・価格です。ーー読者(ユーザー)へのメッセージは?「くまのプーさん」シリーズのコーヒーで、ほっこりするコーヒーブレイクをお楽しみいただけるとうれしいです!大切な人へのプレゼントや、自分へのご褒美にぜひご利用ください。特別な時間を贈るコーヒーギフトで、日常にやすらぎを届けてみてはいかがだろうか。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。