¡Ö¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡×¤«¤é20Ç¯¡Ä38ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹áÄÇÍ³±§àÁÇ¤Î»Ñá¤Ë¶Ã¤¡Ö¤Þ¤µ¤Ëà½÷Í¥á¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡ÖåºÎï¤Ê¹õÈ±»÷¹ç¤¦¿Í¤Ã¤ÆÃæ¡¹¡Ä¹áÄÇÍ³±§¤µ¤ó¤Ë1É¼¡×
¡¡20Ç¯Á°¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹â¹»À¸¤ò¿ð¡¹¤·¤¯±é¤¸¤¿½÷Í¥¤Î¹áÄÇÍ³±§(¤«¤·¤¤¡¦¤æ¤¦)¤¬38ºÐ¤Ë¡½¡£SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ò¡Ö¥Û¥ê¥×¥íÇÐÍ¥Éô¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»£¤ëàÁÇ¤Î»Ñá¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ø´é¤Î¤Ê¤¤³¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿!¡¡¾å±Ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½Ð±é¾ðÊó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹áÄÇ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Þ¤µ¤Ëà½÷Í¥¤µ¤óá¡×¡ÖÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ÈåºÎï¤Ê¹õÈ±»÷¹ç¤¦¿Í¤Ã¤ÆÃæ¡¹µï¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢2¿Í¹ç°Õ¤Ç¹áÄÇÍ³±§¤µ¤ó¤Ë1É¼¤À¤Ã¤¿¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¡×¡Öµ©Í¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä½÷Í¥¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï´Ñ¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2005Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÀÄ½Õ±Ç²è¡Ö¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡×¤ÏÊ¸²½º×Á°Æü¤ËÆÍÇ¡¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤À½÷»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡£¹áÄÇ¤ÎÂ¾¤Ë¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡¢Á°ÅÄ°¡µ¨¡¢´Øº¬»Ë¿¥¡ÊBase Ball Bear¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤¬8·î22Æü¤«¤éÅìµþ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤ä½ÂÃ«¥·¥Í¥¯¥¤¥ó¥È¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£