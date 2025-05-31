エア・カナダ、大阪/関西〜バンクーバー線を冬スケジュールの一部期間にも運航
エア・カナダは、大阪/関西〜バンクーバー線を冬スケジュールの一部期間にも運航する。
大阪/関西発が月・水・土曜、バンクーバー発が水・金・日曜の週3往復を運航する。運航期間は10月26日から11月28日までと2026年3月1日から27日までで、いずれも大阪/関西発は翌日。これ以外の期間は運休となる。
機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は大阪/関西発が9時間10分、バンクーバー発が13時間10分。
AC24 大阪/関西（19：10）〜バンクーバー（12：20）／月・木・土（10月27日〜11月1日、2026年3月9日〜28日）
AC24 大阪/関西（19：10）〜バンクーバー（11：20）／月・木・土（11月3日〜29日、2026年3月2日〜7日）
AC23 バンクーバー（14：25）〜大阪/関西（17：35+1）／水・金・日（10月26日〜31日、2026年3月8日〜27日）
AC23 バンクーバー（13：25）〜大阪/関西（17：35+1）／水・金・日（11月2日〜28日、2026年3月1日〜6日）