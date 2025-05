新DCユニバース劇場映画第1弾『スーパーマン』の世界ツアー開催地と日程が発表された。監督のジェームズ・ガン、スーパーマン/クラーク・ケント役のデイビッド・コレンスウェット、ロイス・レイン役のレイチェル・ブロズナハン、レックス・ルーサー役のニコラス・ホルトが世界中を訪れると告知する映像が公開されているが、現時点で日本は残念ながら予定地に含まれていない。

