¡Ö³©Àî¾Þ¡×¼õ¾Þ¤«¤é18Ç¯¡Ä¥â¥Ç¥ë¤è¤¦¤Ê½ãÇò¥³¡¼¥Ç¤Î48ºÐºî²È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¨¤¨¤¨¡ªÁÇÅ¨¡ª¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¡¢Îï¤·²á¤®¤ÆºÇ¶¯¡×
¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤Çñ¥ÁÖ¤È¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°
¡¡³©Àî¾Þºî²È¤ÎÀî¾åÌ¤±Ç»Ò¡Ê48¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤è¤¦¤Ê°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¢¶²¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Áõ¤¦¤³¤È¨¡¨¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·î´©»ï¡Ö¥Õ¥£¥«゙¥í¥·゙¥ã¥Û゚¥ó¡×¡ÊCCC¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ëñ¥ÁÖ¤È¥Ý¡¼¥º¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤ÎÀ¤ÈÆùÂÎÀ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦½÷ÀÁü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þ¡¼¥é¤È¤Îî°íð¤ò¸ì¤ë¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þ¡¼¥é¡×¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤Ã¡¢ÁÇÅ¨¡ª¤Þ¤ë¤Ç¡¢¸þ¤«¤¦½êÅ¨Ìµ¤·¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¡ªÁÇÅ¨¡ª¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤¬¿·Á¯¡ª¤¹¤¡ª¡×¡ÖOh my goodness.. ¡×¡Ö¤â¤¦¡¢Îï¤·²á¤®¤ÆºÇ¶¯¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤¬¿·Á¯¡ª¤¹¤¡ª¡×
¡¡Àî¾å¤Ï¡ÖÆý¤ÈÍñ¡×¤Ç2007Ç¯²¼´ü¤ÎÂè138²ó³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¹â¸«½ç¾Þ¡¢Ã«ºê½á°ìÏº¾Þ¡¢ÅÏÊÕ½ß°ìÊ¸³Ø¾Þ¡¢ËèÆü½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¡¢ÆÉÇäÊ¸³Ø¾Þ¾®Àâ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£