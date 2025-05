5月29日、Kアリーナ横浜で行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』で、チョ・ユリがASEA THE BEST NEW ARTIST俳優部門を受賞した。

【映像】スタイル際立つ白ドレス姿のチョ・ユリ

チョ・ユリはオーディション番組『PRODUCE48』から登場したIZ*ONEのメンバーとして、2018年にデビュー。グループ解散後の2021年からはソロアーティストとして活動し、近年は女優としても活躍しており、昨年Netflixのドラマ『イカゲーム シーズン2』に出演したことが大きな話題となった。

今回チョ・ユリはASEA THE BEST NEW ARTIST俳優部門を受賞。ホルターネックの白いドレスに身を包んだチョ・ユリは、トロフィーを持ちながら「このように貴重な賞をくださったASEAアワード、本当にありがとうございます」と挨拶。

『イカゲーム』の監督や制作陣、周囲のスタッフらに感謝を述べたあと、「愛するファンの方たち、GLASSY(チョ・ユリのファンダム名)。本当に愛していますし、感謝しています。これからもより素敵な姿でみなさんの応援に応えていく、歌手チョ・ユリ、俳優チョ・ユリになります」と深い愛を伝えた。

さらに「7月にカムバックするのですが、素敵な曲でみなさんのもとに戻ってきますので、たくさんの期待をお願いします。そして6月27日に公開される『イカゲーム シーズン3』にもたくさんの関心と愛をお願いします」と今後の活動にも触れ、笑顔でスピーチを締めくくった。

視聴者からは「俳優としても成功してるのほんとスゴすぎ」「ユリの声本当にいい」「ユリちゃんすごい!」と堂々としたスピーチに称賛の声が集まった。

『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS』は、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で一つになる授賞式。2024年4月に日本で初開催された。今年は5月28日、29日にKアリーナ横浜で開催されている。(『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』/ABEMA K-POPチャンネル)