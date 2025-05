Appleの年次開発者向け会議であるWWDC25が、間もなく開催予定です。WWDC25ではOSデザインの大幅な改修や、Apple Intelligenceの改良が期待されていますが、これとは別にクロスプラットフォームでのエンドツーエンド暗号化(E2EE)に対応したRCSを発表する可能性があるとApple関連メディアの9to5Macが報じています。Security Bite: Apple could announce cross-platform E2EE for RCS messaging at WWDC - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2025/05/30/security-bite-apple-could-announce-cross-platform-e2ee-for-rcs-messaging-at-wwdc/Androidを開発するGoogleは、電話番号同士でメッセージの送受信を行う「SMS」に、ファイル転送機能や既読通知機能を追加した「RCS」を採用および推進しています。AppleはメッセージアプリのiMessageでは長らくRCSへの対応を見送っていたのですが、2023年11月になってRCSをサポートすると発表しました。Appleが2024年からRCSを採用すると発表、iPhoneとAndroid間でテキストメッセージでの既読通知や高解像度の写真・動画の送受信などが可能に - GIGAZINEそして、2024年9月にリリースされたiOS 18でついにRCSをサポート。これによりiPhoneユーザーも、AndroidユーザーとのSMSでのやり取りで音声ファイルや大容量のメディアファイルを含んだリッチメッセージを送信できるようになりました。しかし、RCSには異なるOS間でのエンドツーエンド暗号化が実装されていないため、RCSの開発を行う標準化団体のGSMAは、クロスプラットフォームエンドツーエンド暗号化をRCSの次の目標として掲げていました。Android・iPhone間で高画質画像を送ったり文章入力中マークを表示したりできる「RCS」がついにiOS 18で実装、今後はエンドツーエンド暗号化の導入に注力 - GIGAZINEその後、Appleは2025年3月にGSMAと協力してRCSのクロスプラットフォームエンドツーエンド暗号化をサポートする計画であることを発表。これに続く形で、GoogleもAndroidでRCSのクロスプラットフォームエンドツーエンド暗号化をサポートすると発表しました。既存のRCSでは、iPhoneがRCS経由でApple以外のデバイスと通信する場合、メッセージはTLSを使用する場合のみ、転送中にメッセージが暗号化されます。これにより、送信中の基本的な傍受は阻止されますが、送信者と受信者のみがコンテンツを閲覧できるエンドツーエンド暗号化とは異なるため、サーバー側からはメッセージを傍受できてしまう模様。RCSのクロスプラットフォームエンドツーエンド暗号化をiOSおよびAndroidがサポートすれば、iPhoneおよびAndroidスマートフォン間でのSMSでのやり取りが暗号化され、メッセージ内容はユーザーデバイスに保存されている復号鍵でのみ解読可能となります。そのため「これが実現すればユーザーのプライバシーにとって大きな前進となる」と9to5Macは指摘しています。さらに、9to5Macは「Appleのプライバシーとセキュリティにおけるリーダーシップを示すのに、WWDC以上にふさわしい場所があるでしょうか。Apple Intelligenceの新機能リリースの遅れは、Appleの評判に悪影響を与えてきたため、このイベントは大変注目されるでしょう。おそらくWWDCに出席するであろうGSMAが、基調講演でステージに立ち、E2EEをRCSユニバーサルプロファイルに導入することでAppleのプライバシーへの取り組みを強化すると発表する以上に、Appleが業界リーダーとしての地位を再確認できる良い方法は考えられません」と指摘しました。