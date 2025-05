『UniteUp!』ワンマンライブにスペシャルアクトとしてAnela（斉藤壮馬、中島ヨシキ）の出演が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『UniteUp!』ワンマンライブ『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』は7月6日にパシフィコ横浜で開催!ライブビジュアルも公開

多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』が7月6日に神奈川・パシフィコ横浜で開催するワンマンライブ『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』に、スペシャルアクトしてAnela(大月凛 役/斉藤壮馬、辻堂真音 役/中島ヨシキ)の出演が決定、パフォーマンス楽曲も発表となった。TVアニメ第2期7話エンディングテーマの「Wish You Happines」を披露する。

さらに、『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』の各プレイガイドでのチケット先行受付開始に合わせて、新規描き下ろしとなるライブビジュアルも公開された。

ユニット別の単独ライブなど数々の経験を経て成長した彼らの姿と、さらなる盛り上がりを見せる多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』の今後に注目だ。

(C)Project UniteUp!

ライブ情報

UniteUp!「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」

07/06(日)神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

出演:PROTOSTAR(戸谷菊之介/山口諒太郎/平井亜門)、LEGIT(助川真蔵/森蔭晨之介/坂田隆一郎)、JAXX/JAXX(masa/下前祐貴/馬越琢己/坪倉康晴/高本学)

Special Ac:Anela(斉藤壮馬/中島ヨシキ)

ライブ詳細はこちら

https://uniteup.info/event/smilealive/unibirth/

『UniteUp!』OFFICIAL SITE

https://uniteup.info