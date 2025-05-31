È÷ÃßÊÆ¡ÈÌëÄÌ¤·ÊÂ¤Ó¡É¤äÈÎÇä³«»ÏÁ°¤Ë¡ÈÇä¤êÀÚ¤ì¡É¤â¡Ä ¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×Ê¬¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹»±²¼¤ä¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¤ÇÈÎÇä³«»Ï
¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤Ë¤è¤ë2022Ç¯»º¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬°ìÉôÃÏ°è¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÊÂ¤ÓÂ¨¡Ö´°Çä¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤¬¡ÖÅ¹Æ¬²Á³Ê2000±ßÄøÅÙ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¿22Ç¯»º¡È¸Å¸Å¡ÉÊÆ¤ÎÈÎÇä¤òÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤âÁá¤¯»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ»±²¼¤Î¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°6»þ¤¹¤®¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Î65ÂÞÊ¬¤Î¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÀÇ¹þ¤ß2160±ß¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÏÈÎÇä³«»Ï3»þ´ÖÁ°¤Ë»ö¼Â¾åÇä¤êÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆ¬¤ËÊÂ¤ó¤À¿Í
¡ÖºòÆü¤ÎÌë8»þ¤«¤é¡ÊÊÂ¤ó¤À¡Ë¡£¥³¥á¤Î²Á³ÊÁ´ÂÎ¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×
È÷ÃßÊÆ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í
¡Ö¤ä¤Ã¤È¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£ÃÍÃÊ¤¬È¾³Û°Ê²¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¿æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡ÖÌ£¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¹â¤¤ÊÆ¤òÇã¤¦¤Î¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¤ÊÆ¤¬Çã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦´î¤Ó¡×
ÅÔÆâ¤Î¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ç¤ÏÈ÷ÃßÊÆ500ÂÞ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â10»þ¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤òÁ°¤ËÀ°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¡ÖÂ¨´°Çä¡×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ØÆþ¤·¤¿µÒ
¡Ö°Â¤¤¤ªÊÆ¤òÃµ¤·¤Æ¤¢¤Á¤³¤Á¡¢¤¤¤Ä¤â²ó¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤ÈÇã¤¨¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¡¡»³ËÜÅ¯Ìé ¼ÒÄ¹
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤¢¤¹°Ê¹ß¡¢¥¤¥ª¥ó¤ä¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê¾®Çä¤ê¤Ç¤â22Ç¯»ºÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£