¥È¥é¥ó¥×»á¡¡¡ÖUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¡¡ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëµð³ÛÅê»ñ¤ò´¿·Þ¤Î°ìÊý¤Ç
ÆüËÜÀ½Å´¤ÎUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÀ½Å´½ê¤Ç½¸²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
ÅìÉô¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¹Ù³°¤ÎUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÀ½Å´½êÁ°¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëµð³Û¤ÎÅê»ñ¤ò´¿·Þ¤¹¤ë°ìÊý¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¤È¤â¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö²æ¡¹¤ÏÂç¤¤Ê¹ç°Õ¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ë140²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç2Ãû±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ´¹Ý¶È¤ÎÎò»Ë¾å¡¢ºÇÂç¤ÎÅê»ñ¤À¤È°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÆüËÜÀ½Å´¤Î¿¹Éû²ñÄ¹¤ò¡Ö¤È¤Æ¤âÂº·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
US¥¹¥Á¡¼¥ëÏ«Æ¯¼Ô
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼è°ú¡£ÆüËÜÀ½Å´¤Ï°ÎÂç¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï6·î4Æü¤«¤éÅ´¹Ý¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë25%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò2ÇÜ¤Î50%¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎÅ´¹Ý¶È¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
À¸²Ö,
Áòº×,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î,
½»Âð,
»ûÅÄ²°,
Ê©ÃÅ,
ÇÛÀþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à