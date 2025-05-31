¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¤Î½ç°Ì¤ËÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤â¡ÖÂç¤¤Êµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡×
ÂçÃ«¤¬Åê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤»¤ÐMVP¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö5·î27Æü¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥É¥¥¡¼¥ê¥È¥ëµ¼Ô¤Ï¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVPºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ë¥«¥Ö¥¹¤Î¡ÈPCA¡É¤³¤È¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤òÁª½Ð¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¼¡ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤Î½ç°Ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ»ï¡ØSports Illustrated¡Ù¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÇÆ±µåÃÄ¤Î¾ðÊó¤ò°·¤¦¡ØLos Angeles Dodgers On SI¡Ù¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤êÊÖ¤¹¡ª¥¸¥ã¥Ã¥¸°ìÈ¯¤Î¸å¤Ë¤¹¤°¤µ¤Þ¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿ÂçÃ«
¡¡¶Ã°ÛÅª¤Ê½ÓÂ¤È¶¯¸ª¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÇ·â¤Ç¤âÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤23ºÐ¤ÎPCA¤Ï¡¢31Æü»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.275¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÂÇÅÀ¡¢16ÅðÎÝ¡¢OPS.866¤òµÏ¿¡£º£²ó¤Îµ»öÆâ¤ÇbWAR¡¢fWAR¡¢¾¡Íø³ÎÎ¨¡¢Í¥¾¡³ÎÎ¨¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê»ØÉ¸¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Áª¼ê¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¥É¥¥¡¼¥ê¥È¥ëµ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈà¤ÎÂæÆ¬¤¬º£µ¨¤ÎÌîµå³¦¤ÇºÇ¹â¤ÎÊª¸ì¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢¡ØLos Angeles Dodgers On SI¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÈà¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÎMVPÍÎÏ¸õÊä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈPCA¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³èÌö¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂ³¤¯¤É¤¦¤«¤Ë¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Êµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î»ýÂ³À¤¬·üÇ°ÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÀïÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÂçÃ«¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.292¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢35ÂÇÅÀ¡¢11ÅðÎÝ¡¢OPS1.042¡£¡ÖPCA¤¬MVP¥ì¡¼¥¹¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ëÍ£°ì¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢DH¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤Î¸«»ö¤Ê¼éÈ÷¤À¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤òÈæ³Ó¤·¤¿Æ±¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖÅê¼êÉüµ¢¸å¤Ë¤É¤ó¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤¬¾¡Éé¤Î·è¤á¼ê¡£¹¥Åê¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÆóÅáÎ®¥¹¥¿¡¼¤ÎMVP¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢PCA¤òMVPËÜÌ¿¤Ë¿ä¤¹¥É¥¥¡¼¥ê¥È¥ëµ¼Ô¤â¡¢¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¶á¤¤¾Íè¡¢Åê¼êÉüµ¢¤Ç¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÉ¾²Á»ØÉ¸¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤À¡×¤Èµ»öÆâ¤Ç»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÉüµ¢¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢º£¸å¤âÆóÅáÎ®¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÆ°¸þ¤¬MVPÁè¤¤¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]