±Ø¥¹¥¿¾ÈÌÀ¤òLED²½¡¡º´²ì¡¦Ä»À´»ÔÊäÀµÍ½»»°Æ
¡¡º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Ï29Æü¡¢12²¯1900Ëü±ß¤òÁý³Û¤¹¤ëËÜÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É6µÄ°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼J¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊJ2¡Ë¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÎËÜµòÃÏ¡¦±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤äÄ¹¼÷Ì¿²½¤Ë¸þ¤±¡¢Ìë´Ö¾ÈÌÀ»ÜÀß¤òÈ¯¸÷¥À¥¤¥ª¡¼¥É¡ÊLED¡Ë¤Ë¤¹¤ë²þ½¤»ö¶È¤Ë4²¯5001Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£6·î5Æü³«²ñ¤Î»ÔµÄ²ñ6·îÄêÎã²ñ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÀßÃÖ¤Ë¸þ¤±¤¿Ä¹ºê¼«Æ°¼ÖÆ»»³±º¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¼þÊÕ¤ÎÄ´ºº¸¡¾Ú»ö¶È¤Ë1500Ëü±ß¢¦12¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Ë¶õÄ´ÀßÈ÷¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ººÈñ¤Ë359Ëü±ß¡Ý¤Ê¤É¤â·×¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÄêÎã²ñ¤Î²ñ´ü¤Ï6·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î20Æü´Ö¤Ç¡¢°ìÈÌ¼ÁÌä¤ÏÆ±12¡¢13¡¢16¡¢17Æü¡£
¡¡¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë