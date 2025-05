◇インターリーグ ドジャース―ヤンキース(2025年5月30日 ロサンゼルス)

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手(33)が30日(日本時間31日)、敵地でのドジャース戦に「2番・右翼」で先発出場。ド軍先発右腕のトニー・ゴンソリン投手(31)から、両リーグトップの大谷翔平投手(30)に1本差と迫る先制19号ソロを放った。

初回1死走者なしの第1打席で、大ブーイングを浴びながら登場。ボールカウント1―1からの89.7マイル(約144.3キロ)のフォーシームを叩き、センターへ飛距離446フィート(約135.9メートル)の特大弾を放り込んだ。豪快な一発に、ジャッジがホームインする際のドジャースタジアムは拍手とブーイングが半々となった。

現地実況は「センター方向へのフライ、はるか彼方へ。これは戻ってこない。アーロン・ジャッジ、ワールドシリーズ再戦の初打席でいきなりホームラン!」と大興奮。

続けて「Mama, there goes that man(ママ、あの人が通るよ)”!」と絶叫した。

このフレーズは選手が素晴らしいプレーをした時に使われるウキウキとした感情を表す表現。野球やバスケットボールを始め多くのスター選手に使われるようになった。まさにジャッジの“スターぶり”を発揮した一発だった。