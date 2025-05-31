

――――――――――――――――――― 6月 2日 (月) ――

◆国内経済

★1-3月期法人企業統計調査 (8:50)

・5月新車販売 (14:00)

・5月軽自動車販売 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国、タイ、マレーシア市場休場

・ドイツ5月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏5月製造業PMI[確報値] (17:00)

・米国5月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国5月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国4月建設支出 (23:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が講演 (3日2:00)

・ロシアとウクライナは2回目となる和平に向けた直接協議を開催 (トルコ)

◆新規上場、市場変更 など

〇東洋精糖 <2107> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月 3日 (火) ――

◆国内経済

・5月マネタリーベース (8:50)

・植田日銀総裁が内外情勢調査会で講演

・ファストリ <9983> が5月国内ユニクロ売上推移速報を公表

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ、韓国市場休場

・中国5月財新製造業PMI (10:45)

・ユーロ圏5月消費者物価指数 (18:00)

・ユーロ圏4月失業率 (18:00)

・米国4月製造業新規受注 (23:00)

・米国4月耐久財受注[確報値] (23:00)

・米国4月JOLTS求人件数 (23:00)

・ 赤沢経済再生担当大臣が経済協力開発機構 (OECD) 閣僚会合に出席 (～４日、パリ

・韓国大統領選挙

【海外決算】

[米]クラウドストライク・ホールディングス 、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ 、ダラー・ジェネラル 、ファーガソン・エンタープライゼス



――――――――――――――――――― 6月 4日 (水) ――

◆国内経済

特になし

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ5月サービス業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏5月サービス業PMI[確報値] (17:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国5月ADP雇用統計 (21:15)

・米国5月サービス業PMI[確報値] (22:45)

★米国5月ISM非製造業景気指数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (5日3:00)

・カナダ中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]ダラー・ツリー

◆新規上場、市場変更 など

〇中央紙器工業 <3952> [名証Ｍ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月 5日 (木) ――

◆国内経済

・4月毎月勤労統計 (8:30)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・5月輸入車販売 (10:30)

・5月車名別新車販売 (11:00)

・任天堂 <7974> が新型ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」を発売

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・トルコ市場休場

・中国5月財新サービス業PMI (10:45)

・ドイツ4月製造業新規受注 (15:00)

・ユーロ圏4月生産者物価指数 (18:00)

★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (21:15)

★米国4月貿易収支 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国1-3月期非農業部門労働生産性指数[確報値] (21:30)

★ラガルドECB総裁が記者会見 (21:45)

【海外決算】

[米]ブロードコム 、ドキュサイン /[加]ルルレモン・アスレティカ

◆新規上場、市場変更 など

〇ＧＭＯフィナンシャルゲート <4051> ：東証Ｇ→東証Ｐ



――――――――――――――――――― 6月 6日 (金) ――

◆国内経済

★4月全世帯家計調査 (8:30)

★4月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

・ｉｓｐａｃｅ <9348> の月着陸船が月面着陸に再挑戦 (4:24)

・GX脱炭素電源法が施行 (稼働から60年超えた原発の運転が可能に)

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア、シンガポール、トルコ、フィリピン、韓国市場休場

・ドイツ4月鉱工業生産 (15:00)

・ドイツ4月貿易収支 (15:00)

・ユーロ圏1-3月期GDP[確報値] (18:00)

・ユーロ圏4月小売売上高 (18:00)

★米国5月雇用統計 (21:30)

・米国4月消費者信用残高 (7日4:00)

・インド中銀が政策金利を発表

◆新規上場、市場変更 など

〇新光電気工業 <6967> [東証Ｐ]：上場廃止

〇光陽社 <7946> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 6月 7日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★中国5月貿易収支



――――――――――――――――――― 6月 8日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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