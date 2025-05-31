¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ò9Ç¯»Ø´ø¤Î¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë´ÆÆÄ¡¢¥í¡¼¥Þ¤Î¿·»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤«¡Ä3Ç¯·ÀÌóÄù·ë¤Ø
¡¡¥í¡¼¥Þ¤¬¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨¥í¡¦¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤Î¾·¤Ø¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£30Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤ä°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Íµ¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß67ºÐ¤Î¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤Ï¥¸¥§¥Î¥¢¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥Ñ¥ì¥ë¥â¤òÎ¨¤¤¤¿¸å¡¢2016Ç¯7·î¤Ë¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ë½¢Ç¤¡£¥Á¡¼¥à¤ò¥»¥ê¥¨A¾å°ÌÁè¤¤¤Î¾ïÏ¢¤ØÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤È¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò»Ë¾å½é¤Î²¤½£¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤È¤·¤Æ¤Ï¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤¬10Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡ÖÊª»ö¤Ë¤Ï¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î·ÀÌó¤Ë¹¹¿·¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±´ÆÆÄ¤¬È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µî½¢¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤Ï9Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤òÎ¥¤ì¡¢Íèµ¨¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤ò1Ç¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ÀÌó²ò½ü¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»öÌ³¼êÂ³¤¾å¤Î¾ã³²¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Àµ¼°È¯É½¤Þ¤Ç¤Ï¿ôÆü¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤Ï¥í¡¼¥Þ¤È3Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤òÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥í¡¼¥Þ¹Ô¤¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢¤½¤Î»î¤ß¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß67ºÐ¤Î¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤Ï¥¸¥§¥Î¥¢¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥Ñ¥ì¥ë¥â¤òÎ¨¤¤¤¿¸å¡¢2016Ç¯7·î¤Ë¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ë½¢Ç¤¡£¥Á¡¼¥à¤ò¥»¥ê¥¨A¾å°ÌÁè¤¤¤Î¾ïÏ¢¤ØÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤È¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò»Ë¾å½é¤Î²¤½£¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤Ï9Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤òÎ¥¤ì¡¢Íèµ¨¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤ò1Ç¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ÀÌó²ò½ü¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»öÌ³¼êÂ³¤¾å¤Î¾ã³²¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Àµ¼°È¯É½¤Þ¤Ç¤Ï¿ôÆü¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤Ï¥í¡¼¥Þ¤È3Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤òÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥í¡¼¥Þ¹Ô¤¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢¤½¤Î»î¤ß¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£