¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÃæÉô¤Ç¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¹¿¿å¡×¾¯¤Ê¤¯¤È¤â100¿Í»àË´¡¡3000Åï°Ê¾å¿åË×¡¡ÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷Â³¤¯
¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÇÂç±«¤Ë¤è¤ë¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â100¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÎºÒ³²Åö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹¿¿å¤Ï29Æü¡¢ÃæÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¹¿¿å¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â100¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¿åË×¤·¤¿²È²°¤¬3000Åï¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç¤Ï±«´ü¤Ë¹¿¿å¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤Ç¤Ï600¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£