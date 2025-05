2位:みくりが池温泉(富山県)/29票

All About ニュース編集部では、5月20〜26日の期間、全国10〜60代の男女174人を対象に、東京から日帰りで行きたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「東京から日帰りで行きたい『富山県の温泉地』」ランキングの結果をご紹介します。標高2410m、日本一高所にある「みくりが池温泉」は、富山県立山・室堂平に位置する源泉かけ流しの天然温泉です。地獄谷から引いた白濁の硫黄泉は、神経痛や冷え性に効果があるとされています。内湯からは大日連峰(だいにちれんぽう)や雲海、星空の絶景を楽しむことができます。東京駅からは北陸新幹線とケーブルカー、高原バスを乗り継いで約4時間でアクセス可能です。

1位:宇奈月温泉(富山県)/76票

回答者からは「標高の高い山の上にあって非日常な気分で温泉が楽しめるから」(30代女性/千葉県)、「日本一高所にある温泉ということで一度は入ってみたいです。絶景を見ながら入れるのも魅力で、非日常感が味わえそうです」(20代女性/富山県)、「日本一高い天然温泉に浸かってみたいから」(30代女性/神奈川県)といった声が集まりました。富山県黒部市にある「宇奈月温泉」は、黒部峡谷の玄関口として親しまれ、2023年に開湯100周年を迎えました。泉質は無色透明の弱アルカリ性単純泉で、“美肌の湯”としても人気。街には日帰り入浴施設や無料の足湯が点在し、気軽に温泉を楽しめます。黒部峡谷を走るトロッコ電車や、宇奈月麦酒館、土産店など観光も充実。東京駅から新幹線を利用して約3時間とアクセスも良好です。回答者からは「黒部ダムへ行って疲れた身体で入る温泉は気持ちよさそうです」(30代女性/長野県)、「富山の温泉地といえば宇奈月といえるほど、全国的にも有名な温泉地なので、泉質も良さそうだし富山の海の幸も堪能できそうでからです」(40代女性/千葉県)、「黒部峡谷もあり、両方楽しめそう」(30代男性/千葉県)、「東京から比較的行きやすい温泉地で立ち寄り湯も多いです」(50代女性/静岡県)といった声が集まりました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)