マンチェスター・ユナイテッド所属のアマドが、マレーシアでのツアー中に見せた不適切なジェスチャーが波紋を広げているが、クラブはこれが「深刻な個人的侮辱」に対する反応だったと主張している。『BBC』が伝えている。



アマドは、ユナイテッドが滞在していたクアラルンプールのホテル周辺で、ファンに向けて中指を立てた様子が撮影され、その映像がSNS上で拡散された。これについてクラブ側は、母親を侮辱されたことが原因だったと説明。人種差別的発言ではなかったとしつつも、選手への個人攻撃があったとしている。





Again, my intention was not to hurt people, I responded to an unhealthy individual.



I apologize to those who feel concerned



Malaysia was an incredible trip for us pic.twitter.com/Oi8tZdY3AR