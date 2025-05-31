¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡ÙS.H.Figuarts¤Ë¡ÖºÇÄ¹Ï·¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçµé¤ÎÁ´¹âÌó260mm
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts ºÇÄ¹Ï·¡×(33,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.Figuarts ºÇÄ¹Ï·¡×(33,000±ß)
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖºÇÄ¹Ï·¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
S.H.Figuarts¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçµé¤ÎÁ´¹âÌó260mm¤Ë¤ÆÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ó¡¢¸ª¡¢¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥ÄÉôÊ¬¤Ë²ÄÆ°¹½Â¤¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¡£¡Ö¸ý³«¤±¡×¡Ö¾Ç¤ê¡×¡Ö¾Ð´é¡×¤Î3¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¸ò´¹ÍÑÆ¬Éô¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢S.H.Figuarts¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÂ¤·Á¡×¡ÖºÌ¿§¡×¡Ö²ÄÆ°¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¡¦È¯¸÷¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¡£Ê¢Éô¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖºÇÄ¹Ï·¡×¤ÎÂ¿¿ô¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀøºßÇ½ÎÏ²òÊü¥â¡¼¥É¡×¤âÅëºÜ¡£¡ÖºÇÄ¹Ï·¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SE¡¢¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÈ¯¸÷¤Ë¤è¤ê¡Ö¥¯¥ê¥ê¥ó¡×¡¢¡ÖÂ¹¸çÈÓ¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¡Ö¥¯¥ê¥ê¥ó¡×¤Îµ²±¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥·¡¼¥ó¤Î3¤Ä¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£S.H.Figuarts¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ¾¾¦ÉÊ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢·àÃæ¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
(C)¥Ð¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.Figuarts ºÇÄ¹Ï·¡×(33,000±ß)
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖºÇÄ¹Ï·¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢S.H.Figuarts¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÂ¤·Á¡×¡ÖºÌ¿§¡×¡Ö²ÄÆ°¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¡¦È¯¸÷¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¡£Ê¢Éô¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖºÇÄ¹Ï·¡×¤ÎÂ¿¿ô¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀøºßÇ½ÎÏ²òÊü¥â¡¼¥É¡×¤âÅëºÜ¡£¡ÖºÇÄ¹Ï·¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SE¡¢¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÈ¯¸÷¤Ë¤è¤ê¡Ö¥¯¥ê¥ê¥ó¡×¡¢¡ÖÂ¹¸çÈÓ¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¡Ö¥¯¥ê¥ê¥ó¡×¤Îµ²±¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥·¡¼¥ó¤Î3¤Ä¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£S.H.Figuarts¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ¾¾¦ÉÊ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢·àÃæ¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
(C)¥Ð¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó