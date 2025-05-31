「EOS R10」が売れてる！ ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10 2025/5/31
「BCNランキング」2025年5月19日〜25日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 Z 30 ダブルズームキット
Z30WZ（ニコン）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
4位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
5位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
6位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
7位 LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）
8位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）
9位 EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット ブラック
EOSR50BK-1845ISSTMLK（キヤノン）
10位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
10位 Z fc 16-50 VR レンズキット シルバー
ZFCLK16-50(SL)（ニコン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 Z 30 ダブルズームキット
Z30WZ（ニコン）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
5位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
6位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
7位 LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）
8位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）
9位 EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット ブラック
EOSR50BK-1845ISSTMLK（キヤノン）
10位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
10位 Z fc 16-50 VR レンズキット シルバー
ZFCLK16-50(SL)（ニコン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。