「DEAN & DELUCA」は、6月3日(火)から、画家・大岡弘晃氏のアートを配した「Sanctuary is here トートバッグ」と「Sanctuary is here クッキー缶」を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで発売する。■数量限定で展開今回発売されるのは、2024年に「DEAN & DELUCA」のホリデーを彩った大岡氏による、特別なアートをあしらった数量限定のアイテム。

日常使いしやすいサイズ感の「Sanctuary is here トートバッグ」は、本体の片面とハンドル部分に大岡氏のアート、もう片面に「DEAN & DELUCA」のロゴをあしらったおしゃれなバッグで、生地には循環型の素材として注目されている“PlaX”を練りこんだコットンを採用している。一方「Sanctuary is here クッキー缶」は、大岡氏の象徴的なアートモチーフである、“手”、“星”、“月”、“風”をかたどったクッキーとミニメレンゲを詰め合わせたクッキー缶。美しい色彩の缶は、中身を味わった後も、大切にとっておきたくなるようなデザインとなっている。また、「アートキャンバスプロジェクト」にあわせて、大岡氏の作品を展示販売する「アートキャンバス ドネーション 展示販売会」をたまプラーザ店にて6月9日(月)まで開催中。会場では、実際に作品を間近で見られるほか、オンラインストアで購入も可能だ。