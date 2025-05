正解は「どんなことがあっても」でした!

どんな状況にも負けない意思を表すときに使える表現です。

力強くてカッコいい表現なので、励ましにもぴったりな言葉ですよ。

「I’ll be there for you, rain or shine.」

(どんなことがあっても、君のそばにいるよ。)