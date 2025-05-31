ÂÝ¤à¤¹»²Æ»¤È¼ãÍÕ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡¡»þ´Ö¤òËº¤ì¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¼¢²ì¡¦É´ºÑ»û¤ÎàÎÐ¤ÎÀ¤³¦á
¿·ÎÐ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¢¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤½¤ì¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
2025Ç¯5·î14Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤æ¤¢¤ß¤µ¤ó¤¬¡ÖÂÝ¤à¤¹»²Æ»¤È¿·ÎÐ¡×¤È¤¤¤¦Òì¤¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·ÎÐ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡£ÃÏÌÌ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÎÐ¤Ê¤¹ÂÝ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¿ð¡¹¤·¤¤»²Æ»¤ò¿Ê¤à¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï»³Ìç¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ä¡¢¤½¤ÎÀÅ¤±¤µ¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ê£±Ëç¤Ë¤ÏX¾å¤Ç1300·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÎÐ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¡×¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤³¤À¤í¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¡¦¤æ¤¢¤ß¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¿·ÎÐ¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤æ¤¢¤ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»£±Æ¾ì½ê¤Ï¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤ÎÉ´ºÑ»û¡Ê¤Ò¤ã¤¯¤µ¤¤¤¸¡Ë¡£ 2025Ç¯5·î11Æü¸á¸å12»þÈ¾º¢¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÆÞ¤ê¤ÎÍ½Êó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¢²ì¤Î¿·ÎÐ½ä¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢É´ºÑ»û¤Ç¤Ï»²Æ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶Æâ¤äÄí±à¤Ç¤â¿·ÎÐ¤òËþµÊ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¶Æâ¤äÄí±à¤Î¿·ÎÐ¤ÎÉ÷·Ê¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤æ¤¢¤ß¤µ¤ó¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É´ºÑ»û¤Ï606¡Ê¿ä¸Å14¡ËÇ¯¤ËÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤ÎÄ¼´ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿¶á¹¾ºÇ¸Å¤ÎÊ©¶µ»û±¡¡£
ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÅì¡¢Îë¼¯»³·Ï¤ÎÃæÉþ¤ËÐÊ¤à¸ÅÑë¡£º£¤«¤é1400Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»û±¡¤Ë¸þ¤«¤¦¡¢ÂÝ¤à¤¹»²Æ»¡¢¤½¤·¤Æ¶Æâ¤äÄí±à¤Î¿·ÎÐ¡£
Æü¡¹¤ÎË»¤·¤Ê¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£