同率2位:ONE OK ROCK/27票

All About ニュース編集部は5月15〜19日の期間で、全国10〜60代の男女250人を対象に「邦楽バンド」に関する アンケート 調査を実施しました。今回はその 調査結果 から、好きな「2000年代デビューのバンド」ランキングを発表します。3位は「ONE OK ROCK」。2005年に結成され、2007年にメジャーデビューを果たしたロックバンドです。ボーカルの Taka による力強い歌声をはじめ、迫力のあるライブパフォーマンスと心を揺さぶる楽曲で多くのファンを惹きつけています。2012年には『The Beginning』が映画『るろうに剣心』の主題歌に選ばれ、大ヒットを記録。近年では、英語詞の楽曲や海外ツアーにも精力的に取り組み、世界的な人気を確立しています。

同率2位:RADWIMPS/27票

1位:BUMP OF CHICKEN/50票

回答者からは「ONEOKROCKしか勝たん!とにかく全部好き!」(20代女性/岡山県)、「世界でも活躍していてすごい」(40代女性/秋田県)、「海外でも通用する日本離れした曲が好きなので」(30代女性/大阪府)、「ボーカルの見た目とサバサバした性格もかっこいい」(30代男性/神奈川県)、「大人になってから好きになったバンドで、海外でも活躍されていて凄いと思うからです」(50代女性/滋賀県)といった声が寄せられました。2位は、「RADWIMPS」。ボーカル・ギター・ピアノなどを担当する 野田洋次郎 さんは、ほぼ全ての楽曲の作詞・作曲を担当し、哲学的で情緒的な歌詞が若者を中心に共感を呼んでいます。2005年にメジャーデビューを果たし、2016年公開のアニメ映画『 君の名は。 』の主題歌『前前前世』が大ヒットを記録。数多くのドラマや映画の主題歌を担当し、現在放送中のNHK連続 テレビ 小説『あんぱん』のオープニングテーマに『賜物』が採用されています。回答者からは、「忙しくなり、音楽をあまり聴かなくなった時、RADWIMPSはずっと聴いてる」(40代男性/鹿児島県)、「初期のギターロック味溢れる時期から好きであり、とにかく音楽の幅が広く同じアーティストとは思えないほどのバラエティ豊かな楽曲が好きな理由」(20代男性/東京都)、「野田さんの透き通るような声と深い歌詞に心打たれ、1番好きなバンドです」(30代女性/三重県)、「感情豊かでありながらも独自の視点を持っており、ジャンルを超えた新しい音楽を作り出しているイメージがあるから」(30代男性/富山県)などの声がありました。1位は、「BUMP OF CHICKEN」。“バンプ”の略称で知られ、2000年にメジャーデビューを果たしたロックバンドです。ボーカルとギター担当の藤原基央さん、ギターの増川弘明さんなど4人のメンバーは全員が幼稚園からの幼なじみ。2024年にはバンド結成28周年を記念するツアーが開催されました。『 天体観測 』『カルマ』『なないろ』『ray』など数多くのヒット曲を生み出し、幅広い世代からの熱い支持を得ています。回答者からは、「悩んでいたときにBUMP OF CHICKENの曲を聴いてはげまされたことがあるからです」(40代男性/岡山県)、「世代的に絞るのは難しいが、BUMPは群を抜いている。歌詞もメロディも一本筋が通っていて、伝えたいことがデビューから変わってない。優しいかっこよさがある」(30代女性/ 沖縄県 )、「独自の世界観を持っていると思います。ファーストアルバムで何度泣いたかわからない。歌詞にやさしさを感じるからです」(40代女性/青森県)、「歌詞がとても深くて、自分の気持ちに寄り添ってくれるような曲が多いからです。藤原さんの優しい声にも癒されます」(30代男性/千葉県)などのコメントが寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:福島 ゆき プロフィールアニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。(文:福島 ゆき)