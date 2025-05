本記事は、フィデリティ投信株式会社が提供するマーケット情報『マーケットを語らず』から転載したものです。※いかなる目的であれ、当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。

米国債入札日のS&P 500変動率

[図表1]に示すのは、各年の全営業日におけるS&P 500の日次平均変動率【青】と、米国10年債入札日におけるS&P 500の日次平均変動率【オレンジ】を比較したものです。

[図表1]S&P 500の日次平均変動率

特に2025年に入って以降、米国債入札日の株価変動率【オレンジ】が、全営業日の株価変動率【青】に比べて高くなっています。株式市場は「米国債市場の需給動向」を注視しているように見えます。

また、米国債入札日の株価変動率【オレンジ】だけに注目すると、直近の水準は2002年や2008年と肩を並べます。2002年は米国企業の会計スキャンダルが生じ、株式市場が調整していた頃です。2008年は世界金融危機時です。要因は別として2025年の(入札日における)株価変動率は「株式市場の大幅調整時並みに高い」と言ってよさそうです。

米国債入札日の米国債利回り変動幅

では、米国債そのものの値動きは入札日において高まっているでしょうか。

[図表2]に示すのは、各年の全営業日における米国10年債利回りの日次平均変動幅【青】と、米国10年債入札日における米国10年債利回りの日次平均変動幅【オレンジ】を比較したものです。

[図表2]米国10年債利回りの日次平均変動率

前節のS&P 500のケースとは対照的に、2025年に入って以降の、米国債入札日の利回り変動幅【オレンジ】は全営業日の利回り変動幅【青】とほとんど変わりません。

【同じ図】の1980年代前半をみると、米国債入札日の利回り変動幅【オレンジ】は、全営業日の利回り変動幅【青】に比べて高くなっています。【オレンジ】と【青】を問わず、1980年代前半の利回り変動幅の水準が1980年代後半以降に比べて高いのは、米国債利回りの水準が高いことが影響しているでしょう。当時は1960年代の財政拡張と1970年代の高インフレ、そして1980年前後の強烈な引き締めにより、利回りが上昇していました。

特に今年に入って以降、当時と同様に財政拡張とインフレの高止まりが意識され、米国債の需給が話題になりますが、米国債の入札日に変動幅が大きくなることは、少なくとも米国10年債に関してはなさそうです。

なぜ、米国債入札日の米国債市場は「おとなしい」のか

これが主たる要因かどうかはわかりませんが、最近の米国債市場で話題になっているのは、米連邦準備制度理事会(The Federal Reserve Board of Governors, FRB)の証券ポートフォリオを管理・運用するニューヨーク連銀(Federal Reserve Bank of New York, FRB)が米国債の入札において落札する金額が増えている(そして、毎回の発行金額に占めるニューヨーク連銀の買い入れシェアも高まっている)という点です。これは一部では「ステルスQE(量的金融緩和)」と呼ばれています。

[図表3]は米国30年債と3年債の入札におけるニューヨーク連銀(FRB)による落札金額をみたものです。

[図表3]米国債入札におけるニューヨーク連銀の落札金額

そして、図表4は米国30年債と3年債の入札の発行金額に占めるニューヨーク連銀(FRB)のシェアをみたものです。

[図表4]米国債入札におけるニューヨーク連銀の落札シェア

ちなみにここで30年債と3年債を取り上げた理由は、ニューヨーク連銀(FRB)が長期債だけを支えているのか、イールドカーブ全体を支えているのかを確認するためです。ニューヨーク連銀(FRB)のシェアをみると、同銀は短期債でも長期債でも同じだけ介入していることがわかります。

図表4をみると、ニューヨーク連銀(FRB)はQT(量的引き締め)を開始した2022年6月以降も(利上げを打ち止めする2023年7月の翌月の入札まで)入札での「関与」(買い入れ)を続けます。

それ以降、2024年の前半にかけては入札時の落札金額・シェアともに減少・低下します。その一方で、2024年の後半以降は徐々に入札時の落札金額・シェアともに増加・上昇します。

以上を確認すると、この間、ニューヨーク連銀(FRB)は、(1)QT(量的引き締め)で米国債の保有金額を縮小し、(2)セカンダリー市場(流通市場)で市中のディーラーから買い付けるグロスの買い入れ金額もごく少額に留まっていた一方で、(3)財務省による米国債の入札時、すなわち、プライマリー市場(発行市場)においては落札金額(買い入れ金額)を増やしていたということです。

その要因は不明ですが、ニューヨーク連銀(FRB)によるこうした動きは、「債務残高が増え、しかも今年は多額の借り換えが予定されているなかで、米国債の需給悪化が表面化することを避けるための手立て」であるとも思えます。

日本にとっては「いつか来た道」であり、「明日は我が身」かもしれません。

重見 吉徳

フィデリティ・インスティテュート

首席研究員/マクロストラテジスト