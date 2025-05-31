来週の主な予定 植田日銀総裁と実質賃金 パウエルFRB議長＆ウォラー理事 米雇用統計にISM景況指数 来週の主な予定 植田日銀総裁と実質賃金 パウエルFRB議長＆ウォラー理事 米雇用統計にISM景況指数

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来週の主な予定 植田日銀総裁と実質賃金 パウエルFRB議長＆ウォラー理事 米雇用統計にISM景況指数



・東京CPI受け7月利上げ観測浮上 植田日銀総裁講演と実質賃金、設備投資も（GDPに反映される）

・ブラックアウト期間入り前にパウエルFRB議長やウォラー理事が講演、トランプは利下げ求める

・ECB政策金利にユーロ圏消費者物価指数 米雇用統計とISM製造業景気指数 日本30年債入札



1日（日）

アジア安全保障会議（シンガポール、～1日）中国国防相が異例の欠席、ヘグセス米国防長官出席



2日（月）

日本設備投資（第1四半期）

米製造業PMI確報値（5月）

米ISM製造業景気指数（5月）

パウエルFRB議長、IF（International Finance）創立75周年記念会議挨拶（質疑応答なし）

マン英中銀委員、IF（International Finance）創立75周年記念会議出席

ウォラーFRB理事、韓国中銀主催イベントで金融政策と経済見通しについて講演（質疑応答あり）

ローガン・ダラス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）

EU・米司法・内務相会合（3日まで）

中国市場は端午節祝日で休場



3日（火）

日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）

植田日銀総裁、内外情勢調査会で講演

豪中銀議事録（5月20日開催分）

中国財新製造業PMI（5月）

スイス消費者物価指数（5月）

ユーロ圏消費者物価指数（5月）

米求人件数（4月）

韓国大統領選挙、株式市場は臨時休場

チュディン・スイス中銀理事、講演

クックFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）

ローガン・ダラス連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）



4日（水）

豪州GDP（第1四半期）

カナダ中銀政策金利

米ADP雇用者数（5月）

米非製造業PMI確報値（5月）

米ISM非製造業景気指数（5月）

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

クックFRB理事、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会参加（質疑応答なし）

米金融安定監視評議会（FSOC）開催



5日（木）

日本30年利付国債入札（8000億円程度）

日本実質賃金（4月）

中国財新非製造業PMI（5月）

英DMPインフレ調査（5月）

ECB政策金利、ラガルドECB総裁記者会見

米貿易収支（4月）

米新規失業保険申請件数（31日終了週）

ブリーデン英中銀副総裁、下半期の経済動向について講演

グリーン英中銀委員、会議開会挨拶

クーグラーFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

NATO国防相会合



6日（金）

日本家計支出（4月）

ユーロ圏GDP確報値（第1四半期）

カナダ雇用統計（5月）

米雇用統計（5月）

センテノ・ポルトガル中銀総裁、経済見通しについて講演

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、最新経済予測公表



7日（土）

中国外貨準備高（5月）

内田日銀副総裁、日本金融学会春季大会「業務からみた日本銀行」講演

ラガルドECB総裁、海洋経済について講演

シュナーベルECB理事、クロアチア中銀主催経済会議出席

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）



※予定は変更することがあります

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