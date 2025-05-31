6·î19Æü(ÌÚ)¸áÁ°1:59¡Á¡ã¿åÍË¿¼Ìë¡äÊüÁ÷ /BSÆü¥Æ¥ì¡¡6·î28Æü(ÅÚ)¸áÁ°7:00¡Á
¢¡6·îÊüÁ÷¥×¥í¥°¥é¥à
3·î27Æü¡¡Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¸ø³«¼ýÏ¿¤è¤ê
¢ö±Ç²è²»³ÚÆÃ½¸
»Ø´ø¡¡½Ð¸ýÂçÃÏ
¶ÊÌÜ¡¡ºäËÜÎ¶°ìºî¶Ê¡Ö¥é¥¹¥È¡¦¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×
¡ÖÀï¾ì¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤«¤é¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡×¡¡
¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ººî¶Ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡×¤«¤é
¡Ö¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¡Ö¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡×
¥Þ¡¼¥é¡¼ºî¶Ê¡¡¡Ö¥Ù¥Ë¥¹¤Ë»à¤¹¡×¤«¤é¡Ö¥¢¥À¡¼¥¸¥§¥Ã¥È¡×
¥Þ¥¹¥«¡¼¥Ëºî¶Ê¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼·¡×¤«¤é¡Ö¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¡¦¥ë¥¹¥Æ¥£¥«¡¼¥Ê¡×
¡¡
ÁÆÉÊ¡ß»Ø´ø¼Ô¡¦½Ð¸ýÂçÃÏ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¡²»³Ú´Æ½¤¡¡¿·°æ鷗»Ò¤Î±éÁÕ¥ì¥Ó¥å¡¼
±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Î²»³Ú¤«¤é¡¢±Ç²è¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Þ¤Ç¡¢ÆÉ¶Á¤Î¶Ë¾å¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÄ°¤¯±Ç²è²»³ÚÆÃ½¸¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ä¡¢ºäËÜÎ¶°ì¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê±Ç²è²»³Ú¤âÆÉ¶Á¤ÎÀ®½Ï¤·¤¿±éÁÕ¤ÇÌ£¤ï¤¦¤È¡¢¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡±éÁÕ¼Ô¤ÎÎ¬Îò
½Ð¸ýÂçÃÏ¡Ê»Ø´ø¡Ë
ÂçºåÉÜËÃæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ²»³ÚÂç³Øºî¶Ê»Ø´øÀì¹¶¡Ê»Ø´ø¡ËÂ´¶È¡£2023Ç¯3·î¥Ï¥ó¥¹¥¢¥¤¥¹¥é¡¼²»³ÚÂç³Ø¥Ù¥ë¥ê¥ó¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é»Ø´ø²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£
»Ø´ø¤ò¹¾å½ß°ì¡¢ÅÄÂå½ÓÊ¸¡¢»°²ÏÀµÅµ¡¢²¼ÌîÎµÌé¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¨¡¼¥ô¥¡¥ë¥È¡¢¥ª¥Ú¥é»Ø´ø¤ò¥Ï¥ó¥¹¡¦¥Ç¥£¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥¦¥à¤Î³Æ»á¤Ë»Õ»ö¡£¤Þ¤¿¥Í¡¼¥á¡¢¥Ñ¡¼¥ô¥©¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥ä¥ë¥ô¥£¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥é¥Ë¥¯¥ë¥º¡¢¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥·¥å¥ì¡¼¥Õ¥ê¡¢°æ¾åÆ»µÁ¡¢¾Â¿¬ÎµÅµ³Æ»á¤é¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢·°Æ«¤ò¼õ¤±¤ë¡£
Âè17²ó¥Ï¥Á¥ã¥È¥¥¥ê¥¢¥ó¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë»Ø´øÉôÌç¤Ë¤ÆÆüËÜ¿Í½é¤ÎÍ¥¾¡¡£
¥¯¡¼¥»¥ô¥£¥Ä¥¡¼¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯¡¼¥ëºÇ¹â°ÌµÚ¤Ó¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÆÃÊÌ¾Þ¡£
2021Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥óÊüÁ÷¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î¸ø±é¤Ë¤Æ¥ô¥é¥Ç¥£¡¼¥ß¥ë¡¦¥æ¥í¥Õ¥¹¥»á¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¥È¥Ï¥¦¥¹´É¸¹³ÚÃÄ¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¹ñÎ©¸ò¶Á³ÚÃÄÅù¤Î»Ø´ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯7·î¡¢Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄÄê´ü±éÁÕ²ñ¤Ë¤ÆÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¡£
¤½¤Î¸åµþÅÔ»Ô¶Á¡¢ÆÉ¶Á¡¢ÀçÂæ¥Õ¥£¥ë¡¢ÆüËÜ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¶Á¡¢·²ÇÏ¶Á¡¢¿À¸Í¼¼Æâ´É¡¢¿·ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¡¢ÅìµþÅÔ¶Á¡¢Ê¼¸Ë·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼´É¡¢Âçºå¥Õ¥£¥ë¡¢Åìµþ¶Á¡¢¿ÀÆàÀî¥Õ¥£¥ë¡¢Âçºå¶Á¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¶¦±é¤·¡¢º£¸å¤âÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Â³¤¯¡£
¸½ºß¥ê¥¨¡¼¥¸¥å²¦Î©¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¡Ê2024/5 ¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¡£