¡ÖÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÍÞ»ßÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤«¡×¹â¹»À¸¤¬µÄÏÀ¡¡ÈïÇú£¸£°Ç¯¤òµ¡¤ËÊ¿ÏÂ³Ø½¬¥¹¥¿ー¥È¡ÚNEVER AGAIN¡¦¤Ä¤Ê¤°¥Ò¥í¥·¥Þ¡Û
ÈïÇú£¸£°Ç¯¤òµ¡¤Ë¹Åçºù¤¬µÖ¹â¹»¤Ç¤Ï£±Ç¯À¸¤Î¼ø¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÊ¿ÏÂ³Ø½¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ç³Ë¤Î¶¼°Ò¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡ÖÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÍÞ»ßÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤«¡×¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç»ÔÅì¶è¤Î¹Åçºù¤¬µÖ¹â¹»¤Ç¡¢£µ·î¤«¤éÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¼ø¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£±Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£
¢£À¸ÅÌ
¡ÖÉðÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤¬½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¢£À¸ÅÌ
¡Ö½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ñÌ±Æ±»Î¤ÇÉÔ°Â¤¬¤ª¤³¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Éð´ï¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡£¡×
ÈÉ¤´¤È¤Ë¥Æー¥Þ¤¬¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¥Ç¥£¥Ùー¥È·Á¼°¤Ç»¿À®¤ÈÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈÉ¤Ï¡¢¡ÖÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÍÞ»ßÎÏ¤Ç¡¢¹ñºÝÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ì¤ë¤«¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÉðÎÏ¤ÏÉ¬Í×¡×¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¡Ä
¡ÖÉðÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢ÆÈÎ©¤Î°Ý»ý¡£¿¢Ì±ÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÀïÁè¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¼ê¤ò¤À¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇËÉ¤²¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö·³»öÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¸ò¤Ø¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬¤È¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£·³»öÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î¹ñ¤è¤ê¤â¶¯¤¤Î©¾ì¤ò¤È¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¡ÖÉðÎÏ¤ÏÉÔÉ¬Í×¡×¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¡Ä
¡ÖÉðÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÀïÁè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¼«¹ñ¤ËÉðÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ìµ³²¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢¿®ÍÑ¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¼ø¶È¤Ë¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¹Í¤¨¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¼çÂÎÀ¤ò°é¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹Åçºù¤¬µÖ¹â¹»¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¼ø¶È¤ä¡¢À¸ÅÌÆ±»Î¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¦»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Î¹»Â§¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¸ÅÌ¤Î¼«¼çÀ¤ò¹â¤á¤ë²þ³×¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¼ø¶ÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò·×²è¤¹¤ë¤Î¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢³ð¾¾Ç¦¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¹Åç¸©¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ä·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¶µ°é¤Îºß¤êÊý¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ø¶È¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢££Ð£Ì£Á£Ù £Ó£Ð£Á£Ã£Å¼ÒÄ¹¡¡³ð¾¾Ç¦¤µ¤ó¡¡
¡ÖÃÎ¼±¤ò¶µ¤¨¹þ¤à¡¢Àµ²ò¤ò¶µ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¡¢¼«¸Ê·èÄê¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ñ¼Á¡¦Ç½ÎÏ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
³ð¾¾¤µ¤ó¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ³Ø½¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢££Ð£Ì£Á£Ù £Ó£Ð£Á£Ã£Å¼ÒÄ¹¡¡³ð¾¾Ç¦¤µ¤ó¡¡
¡Ö¹Åç¤ÎÎò»ËÊ¸²½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢º£¸å¤É¤ó¤ÊÊ¿ÏÂ¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤¦¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡×
¼ø¶È¤ò½ª¤¨¤¿¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡Ä
¡Ö³Ë¼«ÂÎ¤¬Ê£»¨¤Ç¡¢Á´¿ÍÎà¤È¤«¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡×
¡ÖÀïÁè¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁè¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖË½ÎÏ¤â¤Ê¤¯¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÈïÇú£¸£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ê¿ÏÂ³Ø½¬¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë²Æ¤Ç¤¹¡£